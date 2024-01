„Trail Blazers“ pateikė protestą dėl pralaimėjimo Oklahomoje

Oklahomos komandai pergalingus taškus įmetė Jalenas Williamsas, kuris likus žaisti 3 sekundėms pasižymėjo iš vidutinio nuotolio.

Likus žaist beveik 16 sekundžių ir „Trail Blazers“ pirmaujant 109:108, iš aikštės už dvi technines pražangas dėl ginčų su teisėjai buvo išvytas Portlando klubo treneris Chauncey Billupsas. Specialistas po mačo tikino, kad jis norėjo paimti minutinę pertraukėlę, bet teisėjai to nepamatė.

„Mes turėjome pertraukėlių“, – kalbėjo Ch.Billupsas. „Teisėjai paprastai būna pasiruošę tokiam atvejui ir tokiai situacijai. Aš buvau aikštės viduryje, bandžiau paimti minutės pertraukėlę. Mano vyrukai žaidė labai sunkiai, todėl tai labai nuvilia“.

Blazers head coach Chauncey Billups post game on the late game controversial call where Billups was attempting to call a timeout, but the call on the floor was a double dribble by the officials which led to two Portland technicals late. pic.twitter.com/UT1h986td6

Kaip teigiama ataskaitoje, Ch.Billupsui nebuvo suteikta pertraukėlė, nes teisėjas buvo susikoncentravęs į žaidimą priešais jį, todėl buvo sunku išgirsti ir pamatyti trenerio prašymą.

„Teisėjas, buvęs toje pozicijoje buvo susikoncentravęs į veiksmą priešais jį, todėl jam buvo sunku išgirsti ir pamatyti trenerio prašymą duoti pertraukėlę“, – kalbėjo šių rungtynių teisėjų komandos vadovas Billas Kennedy.

NBA komanda turi 48 valandas pateikti protęstą lygos biurui ir penkias dienas pateikti protestuojamo veiksmo įrodymus. Tada lygos biuras turi dar penkias dienas sprendimo priėmimui. Protesto pateikimas komandai kainuoja 10 tūkst. JAV dolerių, o jeigu protestas patenkinamas – pinigai grąžinami.

ESPN duomenimis, NBA per savo istoriją protestus patenkino tik šešis kartus. Paskutinį kartą tai įvyko 2007 m. gruodžio 19-ą, kai Majamio „Heat“ vidurio puolėjui Shaquille‘ui O‘Nealui buvo įrašytos šešios pražangos, nors jis prasižengė tik penkis kartus. Rungtynės buvo atnaujintos 2008 m. kovo 8-ą dieną, tačiau per 51,9 sekundės, kurios buvo pakartotos, nė viena komanda taškų neįmetė ir pergalę 114:111 iškovojo „Hawks“. Prieš atnaujinant rungtynes Sh.O‘Neale‘as buvo išmainytas į Fynikso „Suns“ komandą.

