Prancuzija Ligue 1

„Tottenham“ treneris: „Vitinha yra geriausias saugas pasaulyje ir būsimas „Ballon d’Or“ laimėtojas“

2025-11-27 17:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 17:54

„Tottenham“ treneris Thomasas Frankas po įspūdingo „Paris Saint-Germain“ saugo Vitinha pasirodymo Čempionų lygoje išsakė itin drąsią nuomonę apie portugalą.

Vitinha | Scanpix nuotr.

„Tottenham“ treneris Thomasas Frankas po įspūdingo „Paris Saint-Germain“ saugo Vitinha pasirodymo Čempionų lygoje išsakė itin drąsią nuomonę apie portugalą.

0

Danas ne tik pagyrė varžovo žaidimą, bet ir pareiškė, kad, jo akimis, būtent Vitinha yra dabartinis pasaulio etalonas saugų grandyje.

„Vitinha yra geriausias saugas pasaulyje. Jis, mano akimis, jis bus kitas „Ballon d’Or“ laimėtojas“, – po mačo TNT Sports eteryje sakė T. Frankas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokie žodžiai nuskambėjo po to, kai „PSG“ žvaigždė pelnė hat-tricką ir užvaldė vidurio liniją rungtynėse, kuriose prancūzų klubas 5:3 palaužė „Tottenham“.

„Tottenham“ strategas po rungtynių pabrėžė, kad jo komandai netrūko charakterio ir agresijos, tačiau pripažino, jog būtent Vitinha kokybė ir sprendimai su kamuoliu nulėmė rungtynių eigą. Jo teigimu, PSG jau turi vieną „Ballon d’Or“ laureatą komandoje, o kitas – žaidžia saugų linijoje.

