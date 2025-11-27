„Tottenham“ treneris: „Vitinha yra geriausias saugas pasaulyje ir būsimas „Ballon d’Or“ laimėtojas“

Danas ne tik pagyrė varžovo žaidimą, bet ir pareiškė, kad, jo akimis, būtent Vitinha yra dabartinis pasaulio etalonas saugų grandyje.
„Vitinha yra geriausias saugas pasaulyje. Jis, mano akimis, jis bus kitas „Ballon d’Or“ laimėtojas“, – po mačo TNT Sports eteryje sakė T. Frankas.
Tokie žodžiai nuskambėjo po to, kai „PSG“ žvaigždė pelnė hat-tricką ir užvaldė vidurio liniją rungtynėse, kuriose prancūzų klubas 5:3 palaužė „Tottenham“.
„Tottenham“ strategas po rungtynių pabrėžė, kad jo komandai netrūko charakterio ir agresijos, tačiau pripažino, jog būtent Vitinha kokybė ir sprendimai su kamuoliu nulėmė rungtynių eigą. Jo teigimu, PSG jau turi vieną „Ballon d’Or“ laureatą komandoje, o kitas – žaidžia saugų linijoje.
