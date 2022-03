Tenisininkė Elina Svitolina persigalvojo: žengs į kortą su išskirtine apranga

Po burtų traukimo tapo aišku, kad ukrainietei pirmajame rate reikėtų žaisti prieš rusę Anastasiją Potapovą (WTA-115). E.Svitolina, reaguodama į įvykius gimtinėje, pirmadienį pareiškė, kad nežais prieš rusę ir pasitraukė iš turnyro. Tuo pačiu ukrainietė kreipėsi į WTA, ATP ir ITF, ragindama imtis veiksmų ir uždrausti naudoti Rusijos bei Baltarusijos simbolius teniso turnyruose.

Visgi, antradienį E.Svitolina, kalbėdama su „ITV News“, atskleidė, kad nusprendė neatsisakyti mačo su A.Potapova. Teigiama, kad A.Potapova žais po neutralia vėliava, o E.Svitolina pasirinks išskirtinę aprangą su Ukrainos simbolika. Tiesa, oficialaus WTA pranešimo dėl Rusijos simbolių draudimo vis dar nėra.

„Žaisiu su Ukrainos rinktinės apranga. Įprastai ją dėvime tik per olimpines žaidynes arba komandinius turnyrus, bet šiandien aš žengsiu į kortą su savo šalies apranga ir tai man reiškia labai daug. Laukia ypatinga naktis“, - sakė E.Svitolina.

NEW: @ElinaSvitolina set to end boycott as tennis authorities finally decide to make Russian opponent compete under neutral flag.



In sporting terms, a hugely symbolic night ahead as Svitolina tells us she will wear her Ukraine national colours for the match. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/KtVjGKTok5