Atrankos tikslas – atrasti 130 labiausiai motyvuotų žmonių, kurie kartu su čempionato organizatoriais prisidės prie pasiruošimo darbų, sklandaus renginio organizavimo, o svečiams iš visos Europos sukurs nepamirštamus įspūdžius apie mūsų šalį.
„FIBA Women’s EuroBasket 2027“ kovos taip pat vyks Belgijoje, Suomijoje ir Švedijoje. Klaipėdoje vyks pirmojo grupės etapo rungtynės, kuriose žais ir Lietuvos rinktinė. Pačios stipriausios Senojo žemyno rinktinės dėl „FIBA Women’s EuroBasket 2027“ medalių kausis Vilniuje. Būtent mūsų šalyje paaiškės naujosios Europos čempionės!
Simboliška, kad šis renginys vyks praėjus lygiai 30 metų nuo Lietuvos moterų rinktinės triumfo „FIBA Women’s EuroBasket 1997“ pirmenybėse. Per 30 pastarųjų metų Lietuva, kaip valstybė, įvairiose srityse pasiekė neįtikėtinai daug, o „FIBA Women’s EuroBasket 2027“ renginys taps jungtimi tarp praeities, dabarties ir ateities kartų pasiekimų.
Sėkmingas „FIBA Women’s EuroBasket 2027“ čempionato organizavimas neįsivaizduojamas be aktyvios ir pozityvios savanorių komandos pagalbos. Prisiliesti prie šio renginio įgyvendinimo ir tapti svarbia „FIBA Women’s EuroBasket 2027“ dalimi savo šalyje – galbūt tik kartą gyvenime pasitaikanti galimybė.
Savanorystė tokio kalibro renginyje – unikali patirtis iš labai arti susipažinti su aukščiausio lygio tarptautinio sporto renginio organizavimo užkulisiais, ryškiausiomis moterų krepšinio žvaigždėmis, kaupti vertingą patirtį ir plėsti pažinčių ratą.
Tai ne tik savanorystė. Tai – neįkainojamos patirtys ir bendraminčiai, kurie gali pakeisti jauno žmogaus gyvenimo trajektoriją. „FIBA Women’s EuroBasket 2027“ metu įgautos patirtys gali tapti ypač vertingomis tiems, kurie savo ateitį ir profesinę karjerą sieja su sporto industrija, vadyba, renginių organizavimu, rinkodara, žurnalistika, komunikacija bei kitomis kryptimis.
„FIBA Women’s EuroBasket 2027“ čempionato šūkis „Išdrįsk svajoti“ kviečia tikėti savo galimybėmis, svajonėmis ir imtis konkrečių veiksmų jau dabar!
Užpildytų savanorių anketų laukiame iki 2027 m. vasario 23 d. imtinai.
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