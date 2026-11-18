Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) trečiadienį ėmėsi kalinčio eksparlamentaro skundo nagrinėjimo.
„Mūsų pagrindinis motyvas turbūt yra teisės į teisingą teismą pažeidimas. Tai susiję ir su tuo, ką mes anksčiau ne kartą sakėme, kad byloje dalyvavo prokuroras, kuris iki ikiteisminio tyrimo pradžios susitikinėjo su nukentėjusiaisiais. Kitas dalykas – viešosios nuomonės formavimas. Šitokie pagrindiniai aspektai yra. Ir trečias pagrindinis aspektas – įrodymų nepatikimumas šioje byloje.
Tokie pagrindiniai dalykai, kaip ir anksčiau, negaliu pasakoti apie bylos medžiagą, apie jos esmę, tačiau tokie pagrindiniai dalykai mūsų skunde surašyti“, – prieš posėdį LAT žurnalistams sakė advokatas O. Šibkovas.
Jis mano, kad viešoji nuomonė apie jo klientą buvo formuojami žiniasklaidos straipsnių, o jų komentarai buvo neigiamo pobūdžio ir niekada nebuvo šalinami.
„Komentarai buvo įžeidžiančio pobūdžio. Tokius komentarus interneto žiniasklaida turi šalinti, yra įstatymas, kuris numato, kad įžeidžiančio pobūdžio komentarai neturi būti paliekami“, – sakė advokatas.
Posėdyje dalyvauja nuotoliniu būdu iš kalėjimo
Trijų teisėjų kolegija surengė žodinį posėdį, jis vyksta už uždarų.
Nuteistasis K. Bartoševičius jame dalyvauja nuotoliniu būdu iš Kauno kalėjimo, kur dabar atlieka jam skirtą laisvės atėmimo bausmę.
„Viską girdžiu ir matau“, – sakė K. Bartoševičius, kai teismo darbuotoja ekrane pasigedo nuteistojo.
Jis teismo ekrane pasirodė vilkėdamas baltus marškinius.
Nuteistojo advokato pateiktu kasaciniu skundu prašoma panaikinti nuteistojo atžvilgiu priimtus teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui.
Prokuratūra ir nukentėjusieji į kasacinį teismą su skundais nesikreipė.
Į posėdį atvyko ir Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Donatas Skrebiškis, jis kaltinimą K. Bartoševičiaus byloje palaikė visų instancijų teismuose.
ELTA primena, kad 39 metų K. Bartoševičius gegužę pareigūnų buvo pristatytas į Kauno kalėjimą.
„Kaip ir visi gyvena kalėjime, taip ir jis. Toje įstaigoje nėra gera, nėra malonu, tiesiog reikia prisitaikyti ir gyventi“, – sakė gynėjas. Jis mano, kad jo klientas prie kalėjimo prisitaikė.
Anksčiau Apeliacinis teismas atmetė K. Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras pirmosios instancijos teismo buvo pripažintas pagrįstai.
Pirmosios instancijos Panevėžio apygardos teismas buvusiam politikui skyrė 7 metus kalėjimo. Ši bausmė ir liko. Tiesa, nauju nuosprendžiu po laisvės atėmimo bausmės atlikimo K. Bartoševičiui atimta teisė 5 metus dirbti darbą arba užsiimti veikla, kuri gali būti susijusi su mažamečiais bei nepilnamečiais asmenimis.
K. Bartoševičius yra pripažintas kaltu dėl visų 10 jam inkriminuotų nusikaltimų: mažamečio seksualinio prievartavimo, nepilnamečio seksualinio prievartavimo, dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo ir dėl nesunkaus nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymo.
Ikiteisminis tyrimas K. Bartoševičiaus atžvilgiu baigtas 2023 metų liepą, byla dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus buvo perduota teismui.
Tuometinis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos parlamente narys K. Bartoševičius apie tai, kad dėl asmeninių priežasčių atsisako Seimo nario mandato, pranešė prieš beveik ketverius metus – 2023 m. sausio 23 dieną. Vėliau tądien prokuratūra pranešė apie jo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis.
Naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad galimi seksualinio pobūdžio nusikaltimai buvo įvykdyti prieš choro „Ąžuoliukas“ auklėtinius.
Viešai skelbiama, kad 2012–2020 m. K. Bartoševičius buvo viešosios įstaigos berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ direktorius, o 2018–2019 m. – Kauno Veršvų gimnazijos mokytojas.
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