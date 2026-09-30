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TV3 naujienos > Kriminalai

Parodė, kokiomis sąlygomis kali Bartoševičius, Paleckis ir Masiulis: „Jie yra kitokie“

BE TABU
2026-09-30 19:25 / šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
2026-09-30 19:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kauno kalėjime savo dienas leidžia už šnipinėjimą Rusijai nuteistas Algirdas Paleckis. Šiuose koridoriuose – ir Eligijus Masiulis, Vytautas Gapšys ir Kristijonas Bartoševičius. TV3 televizijos „Be Tabu“ komanda nuvyko pažiūrėti, kokiomis sąlygomis gyvena politikai, tapę kaliniais. 

Kauno kalėjime savo dienas leidžia už šnipinėjimą Rusijai nuteistas Algirdas Paleckis. Šiuose koridoriuose – ir Eligijus Masiulis, Vytautas Gapšys ir Kristijonas Bartoševičius. TV3 televizijos „Be Tabu“ komanda nuvyko pažiūrėti, kokiomis sąlygomis gyvena politikai, tapę kaliniais. 

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Kauno kalėjime yra parduotuvėlė. Kainos čia kiek didesnės nei laisvėje. Kalinys per mėnesį gali apsipirkti už ne daugiau kaip 370 eurų. 

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„Esame prie parduotuvės, kur minėti asmenys gali kartą ar du per savaitę ateiti ir apsipirkti būtiniausių produktų. Produktai, kuriuos galime rasti ir laisvėje. Tai ir maistas, ir buitis, jei prireikia“, – pasakoja Saugumo valdymo skyriaus viršininkas Nerijus Stapušaitis.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kauno kalėjimas

Gali dirbti ir už kalėjimo ribų 

Iš kur nuteistieji turi pinigų? Vienas variantas – skambinėti į laisvę, kad sūnus patyrė avariją. Kitas variantas – eurų gali atsiųsti artimieji. Bet Kauno kalėjime didžioji dalis nuteistųjų dirba ir patys užsidirba. 

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„Jei kalbame apie vidinius darbus, tai yra pagalbiniai darbininkai, kurie tvarko patalpas, lauką prižiūri, maistą, kurį gaminame, mes turime nuteistuosius, kurie maistą padėlioja, išnešioja, turime dažytojus, santechnikus, kurie savo aplinką pasiremontuoja“, – sako Resocializacijos skyriaus viršininkas Almantas Atkočaitis. 

Nuteistieji, kurie atitinka tam tikrus kriterijus, gali darbuotis ir už kalėjimo ribų: 

„Galioja taisyklės – ryte išėjai – turi pasitikrinti blaivumą, grįžai taip pat, kai kam dedam ir apykojes. Priklauso nuo bausmės. Jie žino, kad yra šiek tiek laisvesni, bet išlieka nuteistieji.“

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Teisti politikai turi atskirą aukštą

Viršutiniame aukšte – buvusių valstybės tarnautojų ir politikų kameros. Kamerose grotuotais stiklais sėdi ir E. Masiulis, V. Gapšys, A. Paleckis ir K. Bartoševičius. 

Prie lovos kai kurie kaliniai turi televizoriuką, kameroje yra bendras tualetas, dušas – vienam asmeniui yra skirta 3,6 kvadratinio metro. Visai nesvarbu, kad iki belangės užėmei aukštas pareigas, turėjai statusą, buvai ministras, dabar – kaip ir kiti kameros draugai – plauni koridoriaus grindis, tualetus. 

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Nuteistieji parduotuvėje įsigytą maistą gali gamintis savo virtuvėlėje, tačiau šiaip jau yra maitinami tris kartus į dieną. 

„Pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Maistas yra išdalinamas. – Kiek valgo žmonių? – 200. Pats čia nevalgau, bet maistas yra tikrai geras, skundų negauname, kiti kaliniai, į Kauną atvažiavę, maistą giria“, – pasakoja N. Stapušaitis.

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Nuteistieji kalėjime ne tik dirba, valgo ar miega. Kasdien turi po kelias valandas pramogoms. Gali naudotis net internetu, tiesa, ribotai. Leidžiama prisijungti tik į kelis naujienų portalus. Nuteistieji gali turėti keturis pasimatymus per mėnesį, vienas jų – per visą naktį. 

„Jie čia dažniausiai leidžia vakarus, žiūri sporto varžybas, televizorių, žaidžia šachmatus, šaškes, dartus. Gali vakaroti iki pusės 11. Griežtai. O po to gesinamos šviesos. Šeštą keltis. Pusryčiai septintą“, – taisykles vardija N. Stapušaitis.

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Kuo nuteisti politikai skiriasi nuo kitų nuteistųjų?

Kur kas labiau dvasingas poilsis vyksta bibliotekoje.

„Biblioteka – viena iš patalpų, kur įkalintieji po darbo, individualios veiklos gali užsukti ir praleisti laisvalaikį. Gali paskaityti knygas, esame sukūrę trijų asmenų grupę, kurie pakoncertuoja švenčių proga, pakoncertuoja tiek administracijai, tiek nuteistiesiems. – Kaip vadinasi grupė? – „Spygliuota Viela“. Ko paprašo, tą pagroja“, – pasakoja A. Atkočaitis. 

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Nuteistieji yra išleidžiami ir į lauką. Kalėjimo teritorijoje yra ir uždaras sporto angaras. Kauno kalėjimo pareigūnai sako, kad politikai, buvę Seimo nariai yra kiek kitokie nuteistieji nei eiliniai kriminalai

„Faktas, kad jų yra aukštesnis mentalitetas ir kad mes realiai su jais neturime jokių bėdų. Prieš kokių 10 metų yra buvę, kur teko panaudoti fizinę prievartą ir spec. priemones, bet dabar ilgą laiką to nėra buvę“, – sako N. Stapušaitis.

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„Skirtumas, kad jie viską plačiau mato, gali pasiūlyti užimtumo komandai, kad renginį paorganizuotų, per šitą prizmę jie yra kitokie“, – prideda A. Atkočaitis.

Atrodytų, o ko ne gyvenimas – maitinimas tris kartus į dieną, minkšta lova, krepšinis, internetas, muzikavimas. Visgi visa tai – narvelyje, prižiūrint pareigūnams.

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

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Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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Kodėl
Kodėl
2026-09-30 19:28
Kodėl Bartusevičius kali kaip politikas ar valdininkas? KI jį teisė, jis jau nebebuvo seimo nariu. Čia todėl, kad nusikaltimus darė dar būdamas seime?
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