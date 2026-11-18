„Turėjimas akredituoto ambasadoriaus, dėl ko ir Vyriausybė priėmė sprendimą dėl mūsų ambasadoriaus akreditavimo Iranui, palengvina ryšius, ir tikimės, kad šitas klausimas bus greičiau sprendžiamas“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė ministras.
Jis teigė šiuo metu neturintis naujos informacijos apie Irane sulaikytas Lietuvos pilietes. Pasak diplomatijos vadovo, Užsienio reikalų ministerija palaiko nuolatinį ryšį su Nacionaliniu krizių valdymo centru ir siekia imtis visų įmanomų priemonių situacijai spręsti.
„Kontaktas su Iranu yra šiek tiek apribotas ir komplikuotas“, – pripažino K. Budrys.
Tuo metu paklaustas apie viceministro susitikimą su Irano ambasadoriumi, K. Budrys detalių nekomentavo.
Antradienį naujai paskirtas Irano ambasadorius Lietuvai Eisa Kameli prezidentui Gitanui Nausėdai įteikė skiriamųjų raštų kopijas. Tą pačią dieną su juo susitiko ir užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas. Susitikimo metu aptarti dvišaliai santykiai ir konsuliniai klausimai.
Kaip skelbta, spalio 27 d. URM pranešė gavusi oficialią informaciją iš Irano apie dviejų Lietuvos piliečių sulaikymą. Ministerija tuomet nurodė sieksianti, kad jas aplankytų kitos Europos Sąjungos šalies konsulinis pareigūnas, nes Lietuvos konsulinės pagalbos galimybės Irane yra itin ribotos.
URM kanclerė Aistė Stakėnienė tuomet teigė, kad vizito metu būtų siekiama išsiaiškinti moterų laikymo sąlygas, sveikatos būklę, ar joms suteikta teisinė pagalba ir vertimo paslaugos, ar reikalingi medikamentai.
ELTA primena, kad spalio pradžioje į Iraną išvykusių Daivos Zakažauskaitės (gim. 1992 m.) ir Erikos Šlimaitės (gim. 1983 m.) artimieji nuo spalio 11 d. nebegalėjo su jomis susisiekti. Po savaitės policija paskelbė jų paiešką, o vėliau Iranas oficialiai patvirtino Lietuvos piliečių sulaikymą.
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