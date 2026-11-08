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Irane sulaikytos lietuvės sesuo prabilo apie netikėtą žinią: „Ji...“

2026-11-08 10:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-08 10:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

LRT laidoje „Ne taip paprasta“ apsilankiusi Irane sulaikytos Daivos Zakažauskaitės sesuo Rūta Korsakienė atskleidė, kaip sužinojo apie sesers kelionę į šią šalį. Moteris neslėpė, kad išgirdusi apie tokį jos sprendimą liko priblokšta.

LRT laidoje „Ne taip paprasta“ apsilankiusi Irane sulaikytos Daivos Zakažauskaitės sesuo Rūta Korsakienė atskleidė, kaip sužinojo apie sesers kelionę į šią šalį. Moteris neslėpė, kad išgirdusi apie tokį jos sprendimą liko priblokšta.

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Pokalbio pradžioje Irane sulaikytos Daivos sesuo R. Korsakienė pasakojo, kad apie sesers buvimo vietą sužinojo išvydusi jos vaizdo įrašus socialiniuose tinkluose.

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Prakalbo sesuo

Išgirdusi, kad sesuo išvyko į Iraną, R. Korsakienė neslėpė nepritarimo tokiam jos sprendimui. Pasak moters, dėl šios kelionės jos net dvi dienas ginčijosi.

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„Ji man nesakė, kad išvyks į Iraną. Ji prisipažino, kad išvyko į Iraną, tik tada, kai jau į jį išvyko. Aš sužinojau iš jos „Reels“, galima sakyti, kad ji yra Irane.

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Ir aš jos tada paklausiau: tai tu nuvykai į Iraną? Ji sako: taip. Mes su ja barėmės dvi dienas programėlėje, susirašinėjome, kaip nepalaikau jos kelionės, kad vyksta karas, kokia tai šalis, kokie ten žmonės, koks režimas. Ji su manimi ginčijosi, kad tai – netiesa“, – LRT laidoje „Ne taip paprasta“ sakė pašnekovė.

Daugiau klausykitės čia:

Priemname, kad apie Irane sulaikytas lietuves Eriką Šlimaitę ir Daivą Zakažauskaitę vis dar nėra detalesnių žinių. Užsienio reikalų ministerija (URM) planuoja vizitą į Iraną pas dingusias moteris.

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URM neatsako, ar sužinojo ką nors naujo apie Irane sulaikytas lietuves. Ministerijos teigimu, su Iranu derinamas vizitas pas jas.

„Užsienio reikalų ministerija turimais kanalais ir per partnerius toliau aktyviai aiškinasi šio atvejo aplinkybes ir organizuoja mūsų pilietėms reikalingą konsulinę pagalbą, įskaitant vizitą pas jas. Atitinkamas prašymas oficialiai išsiųstas Irano pusei“, – nurodė URM.

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Anksčiau URM kanclerė AIstė Stakėnienė sakė, kad oficialiuose iš Irano gautuose dokumentuose nurodyta sulaikymo data ir teritorija, taip pat pateikta trumpa informacija apie aplinkybes, tačiau plačiau jų komentuoti ministerija negali.

Paklausta, už ką moterys buvo sulaikytos, A. Stakėnienė atsakė: „Šito komentuoti negaliu.“ 

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Iranas (nuotr. EPA-ELTA)

Pagal URM rekomendacijas, Iranas yra juodojoje zonoje. Į šią zoną taip pat patenka Baltarusija, Ukraina, Rusija, Afganistanas, Mianmaras, Šiaurės Korėja, Malis, Eritrėja ir kt. Į šias šalis rekomenduojama nekeliauti, o esant jose – nedelsiant išvykti. 

Tyrimas – dėl dingusių asmenų paieškos

Su E. Šlimaite ir D. Zakažauskaite neįmanoma susisiekti nuo spalio 12 d. Jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.

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Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas yra pradėjęs ikiteisminį tyrimą dėl dingusių asmenų paieškos. Kaip nurodė Generalinė prokuratūra, „vykdomi proceso veiksmai“. 

Visgi teisėsauga taip pat neatskleidžia daugiau informacijos, įskaitant ir tai, ar lietuvės apskritai yra gyvos.

„Tyrimo metu bendradarbiaujama su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal moterų artimųjų pareiškimus“, – atsakė Generalinės prokuratūros atstovė Rita Stundienė. 

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Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras, tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. 

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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

Asmenų, žinančių šių moterų buvimo vietą ar turinčius reikšmingos informacijos tyrimui, prašoma nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Jovitą Morozovienę, tel. +370 700 56556, mob. +370 670 21248, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

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Irane dingusios lietuvės sesuo prabilo apie sulaikymo priežastį

Spalio 27 d. Lietuvos URM gavo patvirtinimą, kad Irane dingusios lietuvės yra sulaikytos. Nors sulaikymo priežastys kol kas lieka neaiškios, vienos iš sulaikytųjų – Daivos sesuo pasakojo, kad neoficialiais šaltiniais priežastis jai sužinoti pavyko, tačiau jomis ji – netiki.

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Daivos sesuo Rūta Korsakienė naujienų portalui tv3.lt nurodė, kad merginos buvo pervežamos iš vienos sulaikymo vietos į kitą.

Irane sulaikytos lietuvės Daiva Zakažauskaitė ir Erika Šlimaitė (tv3.lt koliažas)

Be to, ji nurodė turinti informacijos apie jų sulaikymo vietą ir galimai net miestą, kur jos yra, tačiau negalinti to atskleisti.

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Taip pat moteris yra informuota ir apie galimas sulaikymo priežastis, tačiau įvardija jas kaip „nelogiškas“.

„Aš turiu neoficialios informacijos, dėl ko jos yra sulaikytos, bet aš jos nedisponuosiu viešai, nes aš netikiu, kad tai yra tiesa, man asmeniškai tai yra nelogiška. Aišku, žinant Iraną, tai galbūt jie galėjo susigalvoti, kad jos tai padarė ar nepadarė, bet aš manau, kad tai tikrai nesąmonė“, – pasakojo R. Korsakienė.

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FOTOGALERIJA. Irane dingo dvi lietuvės - socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės akimirkos

Dingusiosios sesuo: lietuvės buvo pervežamos, laikomos ne viešbutyje

Naujienų portalui tv3.lt Daivos sesuo Rūta Korsakienė pasakoja, kad merginos sulaikytos ne viešbutyje.

„Jos tikrai ne viešbutyje, o tą versiją, kad jos buvo viešbutyje, dar labai gerai apgalvoti reikia, ar čia iš tikrųjų tiesa, nes labai daug manipuliacijų yra.

Aš žinau, kad jos tikrai yra sulaikytos tam tikroje vietoje, net žinau galbūt ir miestą, tiesiog negaliu atskleisti, nes tai nėra patvirtinta oficialiai“, – sakė R. Korsakienė.

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Vietą, kur jos yra uždarytos, sesuo įvardija kaip kalėjimą ar areštinę, o taip pat atskleidžia, kad merginos buvo pervežamos į kitą vietą.

„Matyt mūsų šalis skirtingai interpretuoja tas uždarymo įstaigas, bet jos buvo pervežamos, buvo keičiama jų lokacija“, – aiškino ji.

Po daugiau nei savaitės laiko, nuo pirmo šeimos kreipimosi į užsienio reikalų ministeriją, anot R. Korsakienės, spalio 26 d. vyko oficialus susitikimas, skirtas informuoti šeimos narius apie tai, kas vyksta ir ką žino ministerija.

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Iranas (nuotr. EPA-ELTA)

„Realiai informacija yra tokia pati, kokią jie prieš tai kalbėjo, kad viskas labai abstraktu ir konkrečiai jie nieko nepasakė, bet sakė, kad daro viską, kas jų valioje ir bando su visomis instancijomis susisiekti.

Kaip ir aš esu minėjusi jau prieš tai, kad oficialių žinių tikriausiai nėra dėl to, kad jos laikomos kažkur šiek tiek kitaip, dėl to jos yra nesuvestos į tą jų sistemą, todėl Irano valdžia galbūt nenori atskleisti“, – nurodė sesuo.

Vis tik nors sesuo informacijos turi kiek daugiau, atskleidžia, kad ramiau jai nesidaro.

„Neramiau, nes ta vieta [kur laikomos lietuvės], neatrodo tokia, kur norėčiau būti“, – sakė ji.

Paaiškėjo sulaikymo data

Paaiškėjo lietuvių sulaikymo data – tai spalio 15-oji.

„Oficialiuose dokumentuose, kuriuos mes gavome, parašyta, kad lietuvės sulaikytos spalio 15 dieną. Ir labai maža frazė apie aplinkybes, bet mes tikrai negalime jų komentuoti. Ir neverta apie tai diskutuoti, nes paskui pakenksime pačioms pilietėms. Dėl to spekuliuoti kuo mažiau reikėtų“, – praėjusią savaitę lrt.lt portalui patvirtino URM kanclerė Aistė Stakėnienė.

Ji taip pat atkreipė dėmesį į Lietuvos rekomendacijas keliautojams. Iranas patenka tarp dešimties valstybių, į kurias Lietuvos piliečiams rekomenduojama nevykti, o jau esantiems šalyje – nedelsiant išvykti. Pasak jos, Vakarų šalių piliečiams Irane kyla didesnis pavojus nei kitų valstybių piliečiams.

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Anksčiau A. Stakėnienė LRT radijui teigė, kad kol kas nėra žinoma, dėl kokių priežasčių moterys galėjo būti sulaikytos.

Dėl ko lietuvės galėjo būti suimtos Irane?

Viešoje erdvėje pasklido daugybė versijų, dėl ko lietuvės gali būti sulaikytos. Sesuo pasakojo, kad gidė minėjo, jog jos esą gali būti sulaikytos dėl savo elgesio ar kažkokių veiksmų.

„Tai yra labai abejotina, nes pasakymas dėl netinkamų priežasčių yra labai abstraktus. Čia gali būti bet kas, net pasižiūrėjimas į kitą pusę, tai nebūtinai traktuojama, kaip skaros nedėvėjimas ar karinių objektų fotografavimas su dronu, kurio jos net neturėjo, nes buvo net ir tokios spekuliacijos, tai tikrai ne.

Tas pasakymas, dėl netinkamo elgesio, yra labai abstraktus ir gali bet kaip spekuliuoti, čia nėra tas pats, kad jos padarė kažkokį nusižengimą. Kita vertus, jos buvo dviese, tai mes nežinom, kas ten iš tikrųjų įvyko, todėl gidės pasakymas yra labai abstraktus, ypač, kai ji teigia, kad daugiau nieko nežino, tai vėl kelia klausimų“, – sakė R. Korsakienė.

Irane dingo dvi lietuvės – socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės akimirkos

Ji taip pat pasakojo, kad gidė, bendraudama su merginų šeimomis, išsisukinėja nuo tiesioginių klausimų.

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„Jeigu yra konkretus klausimas, tai ji kažkaip bando jį išversti į kitą pusę, kad ji irgi aplinkybių auka, ją irgi suėmė, nors ji kaip ir nekalta, bet ją irgi tardė, buvo uždaryta ir pan, kad neva ją irgi reikėtų užjausti, o mes čia ją kamantinėjame ir tardome“, – kalbėjo Daivos sesuo.

Vis dėlto smerkiantiems moteris dėl pasirinkimo vykti į tokią šalį, Daivos sesuo atkerta:

„Visų pirma sakyčiau, kad kas nekaltas, tegul meta akmenį. Siūlau pasižiūrėti į ankstesnes situacijas, kai buvo Dubajuje ar Izraelyje tam tikri neramumai, ir vis tiek ten vyko atostogauti šimtai turistų, po to buvo pagalbos skambučiai ir žinutės, kodėl jų niekas negelbėja, kai vyksta karas.

Kitas dalykas, tikiu, kad mano sesė su drauge įvertino šitą kelionę, įsivertino riziką, tikrai nenorėjo nieko pažeisti. O vyko tik dėl to, kad ji mėgsta tokias šalis, mėgsta tokio pobūdžio kelionės, susipažinti su visai kitokia kultūra, negu mes įpratę keliaujant po standartines šalis.“

Paskutinis įrašas socialiniuose tinkluose

Socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės spalio 11 dieną Irane dingusių lietuvių akimirkos. Lietuvės paskutinį kartą prieš nutrūkstant ryšiui keliavo į Jezdą (mietas Irane – aut. past.)

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Socialiniuose tinkluose moterys dalinosi akimirkomis iš kelionės po Iraną. Matyti, kad spalio 10 dieną jos lankėsi Isfahane, kur aplankė šventyklas, fotografavo architektūrą.

Taip pat užfiksavo ir Irano bažnyčią, dalijosi senovinių knygų vaizdais.

Spalio 11 dieną įkeltas vaizdas pro langą, matyti kelias ir dykuma, angliškai parašyta: „to Yazd city“ (liet. į Jezdo miestą).

Irane dingo dvi lietuvės - socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės akimirkos

Po to tą pačią dieną dar sekė vienas įrašas, kur įkeltas kūrinys iš daugybės keramikinių lėkštučių.

Irane dingo dvi lietuvės - socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės akimirkos

E. Šlimaitės socialinių tinklų paskyros aprašyme įrašyta angliška frazė „The goal is to die with memories, not dreams“ (liet. „Tikslas – mirti sukaupus prisiminimų, o ne svajonių“).

Paskyros aprašyme taip pat nurodyta „travel planning“ (liet. „kelionių planavimas“).

Kaip skelbė policija, nuo spalio 11 dienos ryšys su merginomis nutrūko – jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.

Pasklidus žiniai, kad dvi lietuvės dingo Irane, kilo daug klausimų, ar jos keliavo kartu. Socialiniuose tinkluose spalio 9 dieną vienos dingusiųjų pasidalintame kadre iš Irano matyti, kad jos buvo kartu.

Užfiksuota, kaip moterys vaikšto galimai po turgų. Daiva filmuoja, o prieš ją eina Erika, kartą atsisuka, nusišypso ir vėliau nusisukusi nueina pirmyn.

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