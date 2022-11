Swiatek pratęsė dominavimą „WTA Finals“ turnyre

Tracy Austin vardo grupėje nė karto nesuklupo favoritė lenkė Iga Swiatek (WTA-1). Trečiajame ture geriausia pasaulio tenisininkė per 68 minutes 6:3, 6:0 nugalėjo amerikietę Cori „Coco“ Gauff (WTA-4). Tai buvo jau penkta lenkės pergalė prieš amerikietę iš tiek pat galimų.

Pirmojo seto pradžioje C.Gauff dar bandė priešintis varžovei. Antrajame geime ji susikūrė du „break pointus“, bet I.Swiatek atsilaikė. Lygi kova tęsėsi iki septintojo geimo, kai I.Swiatek ketvirtu mėginimu realizavo „break pointą“. Skaičiuojant nuo pirmojo seto vidurio, kuomet C.Gauff dar pirmavo 3:2, I.Swiatek laimėjo net 10 geimų iš eilės. Antrajame sete amerikietė susikūrė vieną „break pointą“, bet ir jo nerealizavo.

18-metė C.Gauff tapo jauniausia „WTA Finals“ dalyve nuo 2005 m., tačiau jos debiutas prisvilo – pralaimėti visi trys vienetų mačai. C.Gauff pateko ir į „WTA Finals“ dvejetų turnyrą, bet ten su tautiete Jessica Pegula irgi pralaimėjo visus 3 mačus.

I.Swiatek per visą grupės etapą pralaimėjo vos 13 geimų. Tai – antras geriausias rezultatas nuo 2003 m., kai taikomas dabartinis „WTA Finals“ formatas. Prieš varžoves labiau dominavo tik Justine Henin, 2007 m. grupės etape pralaimėjusi 11 geimų.

I.Swiatek pusfinalyje žais su Aryna Sabalenka.

Dramatiškoje kovoje dėl antros vietos Tracy Austin grupėje prancūzė Caroline Garcia (WTA-6) 4:6, 6:1, 7:6 (7:5) išplėšė pergalę prieš Dariją Kasatkiną. Taip C.Garcia pelnė antrąjį bilietą į pusfinalį, kuriame susitiks su graike Maria Sakkari (WTA-5).

