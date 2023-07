Sustojusi LeBrono sūnaus širdis tolina Karaliaus svajonę: Bronny karjera pakibo ant plauko

Ši šokiruojanti žinia į nežinomybę siunčia LeBrono svajonę – sužaisti bent vieną sezoną NBA lygoje su savo sūnumi.

Iki šiol tai atrodė labai reali užduotis – Bronny jaunesniajam 2024 m. NBA naujokų biržoje buvo prognozuojamas 17-as šaukimas, o 38-erių tėvas Los Andželo „Lakers“ klube vis dar atlieka lyderio vaidmenį.

Vis tik sustojusi jaunojo krepšininko širdis situaciją keičia iš esmės – per artimiausią savaitę krepšininkui bus atlikti išsamūs tyrimai, po kurių paaiškės tikroji Bronny sveikatos būklė ir jo galimybės tęsti karjerą ir apskritai žaisti krepšinį.

Tai pripažino garsi JAV sporto žurnalistė Rachel Nichols.

Sporto istorijoje būta ir sėkmingų istorijų.

Bene ryškiausias jų – Danijos Christianas Erriksenas, kuris 2021 m. Europos čempionato rungtynėse patyrė širdies smūgį ir susmuko aikštėje.

Medikai jį sugebėjo išgelbėti, o šių metų sausį jis grįžo į profesionalų futbolą ir sėkmingai tęsia karjerą.

Pats LeBronas turi dar metus galiojančią sutartį su „Lakers”. 2024 m. sezoną LeBronas taps lasvuoju agentu ir pats spręs, kur ir ar apskritai norėtų žaisti toliau.

Pats LeBronas apie sūnaus sveikatos būklę kol kas nepasakė nieko, nors yra aktyvus socialiniuose tinkluose ir toliau.

On CNN talking about a very scary 36 hours for Bronny James, how male basketball players are more at-risk for cardiac arrest than any other type of college athlete, and what potential health complications may mean for Bronny's future, on or off the court: pic.twitter.com/fUXdmqrz7G