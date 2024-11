Sunku patikėti: 48-erių Vladimiras Kličko planavo sensacingą sugrįžimą į ringą

Sunku tuo patikėti, bet derybose dėl kovos su D.Dubois dalyvavo...ir 48-erių Ukrainos bokso legenda Vladimiras Kličko. Iš pradžių šią informaciją paskelbė „Mail Sport“.

„Anot pranešimų, Vladimiras Kličko kalbėjosi dėl galimo sugrįžimo į ringą ir kovos su Danieliu Dubois, tačiau tie planai žlugo“, - rašoma pranešime.

‼️ Wladimir Klitschko has reportedly been in talks to potentially return to the ring and challenge Daniel Dubois for his IBF heavyweight world title next, but this idea has now been abandoned. 48-year-old would have broken George Foreman’s record as oldest heavyweight world…

