Sunkiausią karjeros sezoną aptaręs Mindaugas Kuzminskas prasitarė, kiek ilgai ketina tęsti karjerą

Sezono pradžioje Atėnų ekipai puikiai sekėsi FIBA Čempionų lygoje, tačiau vėliau viskas ėmė byrėti – komanda atsisveikino su puikiai M. Kuzminskui pažįstamu treneriu Joanu Plaza, krepšininkas taip pat pusantro mėnesio gydėsi rankos lūžį, o galiausiai Graikijos lygos ketvirtfinalyje sausai 0:2 nusileido Pirėjo „Olympiakos“.

„Daug metų žaidžiu krepšinį ir, be jokios abejonės, tai buvo mano sunkiausias sezonas, – atviravo rezultatyviausias AEK žaidėjas. – Daug pralaimėjimų, daug pasikeitimų, daug traumų ir įvairių dalykų, kurie nutiko per šį sezoną. Man šiek tiek liūdna dėl serijos su „Olympiakos“. Realiai buvo labai sunku laimėti iškart po jų serijos Eurolygoje su „Barcelona“. Galima ir pralaimėti rungtynes, bet pralaimėti kovojant, tačiau ketvirtajame kėlinyje lemiamose rungtynėse tos kovos visai nebuvo ir tai mane nuliūdino. Aišku, dabar jau nieko nepakeisi. AEK organizacijai linkiu tik geriausio, nes ji to nusipelnė“.

Karjerą norėtų tęsti dar 5 metus

Lietuvis taip pat išsisuko nuo tiesaus atsakymo ar svarstytų tęsti savo karjerą Atėnuose ir leido suprasti, kad neliko patenkintas sezono metu ir ypač jo pabaigoje klube vyravusiu chaosu.

SDNA.gr skelbė, kad komandos žaidėjams vėlavo atlyginimai ir dėl to ekipą paliko legionierius Justinas Tillmanas. Amerikietis Graikijos lygoje rinkdavo 15,5 taško ir atkovodavo 5,4 kamuolio.

Komanda taip pat dėl finansinių sunkumų negalėjo vykdyti normalaus treniruočių proceso.

„Atsakysiu diplomatiškai. Noriu būti tokioje situacijoje, kuri man padės laimėti ir mėgautis krepšiniu. Man liko žaisti apie 4 ar 5 metus mano karjeroje. Labai mylių šį žaidimą. Dabar sezonas kaip tik baigėsi ir mano agentas ieškos man komandos. Net sezono metu turėjau pasiūlymų išvykti, bet norėjau nieko keisti. Dabar pamatysime, kas geriausia man ir mano šeimai. Kai aš esu laimingas žaisdamas, tada laiminga ir mano šeima. Svarstysime visus variantus“, – sakė veteranas.

Tikisi patekti į rinktinės dvyliktuką

Anksčiau šiemet portalui tv3.lt duotame interviu M. Kuzminskas pasakojo, kad vasarą bandys patekti į Lietuvos rinktinės sudėtį, kuri liepos mėnesį Puerto Rike kausis olimpinių žaidynių atrankoje.

„Man motyvacijos už rinktinę žaisti netrūksta, ar tai būtų „langai“, Europos čempionatai ar draugiškos rungtynės, net nėra klausimų. Ten tavęs niekas neveja, tu pats važiuoji ten savo noru ir aišku stebi, kas vyksta, kokie burtai, kur žaisime ir visą kitą. Ir čia jau priklausys ne nuo manęs, jei treneriai matys mane sudėtyje, tai aš visom keturiomis už, kaip visada“, – sakė M. Kuzminskas, kuris šį sezoną Čempionų lygoje sužaidė rezultatyviausią karjeros mačą ir į Holono „Hapoel“ krepšį buvo įmetęs 40 taškų.