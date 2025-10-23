Šulskis išplėšė pergalę NKL

Įpusėjus ketvirtajam kėliniui po Roberto Keliačiaus tritaškio „Omega“ pirmavo septyniais taškais, o likus trims minutėms šeimininkai turėjo dviejų taškų persvarą (82:80).
Tuomet Vasiliauskas pataikė tritaškį ir sumetė dvi baudas, „Sūduva-Mantinga“ atsakė keturiais taškais paeiliui, o prasidėjus priešpaskutinei minutei šeimininkai buvo priekyje trimis taškais (87:84)
Vėliau Ignas Labutis įmetė vieną baudą, Domantas Vilys pridėjo dvi ir marijampoliečiai likus pusei minutės išlygino mačo rezultatą (87:87).
Kitoje atakoje pražangą išprovokavo Vytautas Šulskis, kuris nuo baudų metimų linijos neklydo ir vėl sugrąžino pranašumą Kauno rajono ekipai (89:87).
„Sūduva-Mantinga“ turėjo progą išplėšti pergalę, tačiau D.Vilio tritaškis tikslus nebuvo.
Kauno r. komandai Šarūnas Vasiliauskas per 31 minutę pelnė 25 taškus (4/4 dvit., 2/7 trit., 11/12 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei surinko 31 naudingumo balą.
Rungtynių herojumi tapęs Šulskis per 27 minutes pelnė 13 taškų (3/7 dvit., 1/4 trit., 4/6 baud.) ir sučiupo 6 kamuolius.
Marijampolės ekipos gretose išsiskyrė Martynas Zigmantavičius, kurio sąskaitoje per 25 minutes buvo 10 taškų (2/2 trit., 4/6 baud.), 9 rezultatyvūs perdavimai bei 23 naudingumo balai.
Kauno r. ekipoje šiame susitikime nežaidė Tauris Aliukonis, o „Sudūva-Mantinga“ neturėjo Aurelijaus Pukelio ir Marijaus Užupio.
Likus trims minutėms iki pirmojo kėlinio pabaigos „Omega“ susikrovė dviženklį pranašumą (19:8), tačiau tuomet marijampoliečiai atsakė atkarpa 20:4 ir prasidėjus antrajam kėliniui pirmavo penkiais taškais (28:23).
Vėliau abi ekipos keitėsi sėkmingais epizodais ir į pertrauką šešių taškų pranašumą išsinešė „Sūduvos-Mantingos“ krepšininkai (45:39).
Likus trims minutėms iki trečiojo kėlinio pabaigos „Sūduva-Mantinga“ pirmavo keturiais taškais (57:53), tačiau tuomet šeimininkai laimėjo spurtą 12:6 ir į lemiamą mačo atkarpą išsinešė taško pranašumą (65:64).
„Omega-Tauras-LSU“: Šarūnas Vasiliauskas 25 (4/4 dvit., 2/7 trit., 11/12 baud., 5 rez. perd., 31 naud.), Armandas Bancevičius (5/7 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam.) ir Vytautas Šulskis (3/7 dvit., 6 atk. kam.) po 13, Nathanas Delaney Robinsonas 12 (2/3 trit.).
„Sūduva“: Ignas Labutis 21 (5/6 dvit., 2/4 trit., 5/6 baud., 5 atk. kam.), Domantas Vilys (5/10 dvit., 5 rez. perd.) ir Matas Jucikas (6/7 dvit.) po 13, Josefas Johnas Fahrenholtzas 12 (2/3 trit.), Martynas Zigmantavičius 10 (2/2 trit., 9 rez. perd.), Ernestas Jaškus 7 (5 atk. kam.).
Svarbiausiu metu atitrūkęs „Perlas Go“ laimėjo permainingą kovą prieš plungiškius
Naujame NKL sezone Vilkaviškio „Perlas Go“ (6/1) vis dar neklumpa namų tvirtovėje. Šarūno Zablockio vyrai savo aikštėje 78:71 (27:14, 12:26, 15:20, 24:11) po permainingos kovos išrašė trečiąją nesėkmę paeiliui Plungės „Olimpui“ (2/5).
Lygos vicečempionai namuose laimėjo keturis iš keturių mačų.
Tvirtai susitikimą pradėję šeimininkai antrojo ketvirčio pradžioje atsiplėšė dvigubai – 32:16. Visgi iki ilgosios pertraukos sirenos svečiai sugebėjo ne tik grįžti, bet ir perversti rezultatą į savo pusę – 40:39.
Viskas tuo nesibaigė, kadangi „Olimpas“ trečiajame kėlinyje perėmė rungtynių vadžias ir spurtavo 24:6 atkarpa (52:43), o artėjant lemiamui ketvirčiui įgijo ir rekordinę persvarą – 60:47.
Tačiau likus 6 žaidimo minutėms ir atsilikinėjant 6 taškais (62:68), vilkaviškiečiai atsibudo ir pradėjo taisyti situaciją. Theodore'o Gadsdeno 5 taškų paeiliui pakylėti šeimininkai per 3 minutes surinko 10 taškų be atsako (72:68).
Thomasas Milesas atsakė tritaškiu ir nubraukė plungiškių deficitą iki minimalaus (71:72), bet „Perlas Go“ kapitonas Mantvydas Žukauskas smeigė tolimą metimą, realizavo abi baudas ir įtvirtino vicečempionų triumfą – 78:71.
Nugalėtojams Gadsdenas per 29,5 minutės įmetė 20 taškų (5/9 dvit., 3/3 trit., 1/2 baud.), atkovojo 6 ir nugvelbė kamuolį, 6 kartus suklydo bei sugeneravo 19 naudingumo balų.
Geriausią mačą sužaidęs Gustas Kučinskas surinko 13 taškų (2/3 dvit., 3/5 trit.), 2 sučiuptus ir 2 perimtus kamuolius, 2 klaidas ir 12 efektyvumo balų.
Plungiškių ekipoje arti dvigubo dublio buvo Tadas Budrys, kurio sąskaitoje per 32 minutes buvo 13 taškų (5/7 dvit., 1/3 trit.), 9 sugriebti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas bei 17 naudingumo balų.
Svečiai šioje dvikovoje vertėsi be Roko Kreišmonto.
„Perlas Go“: Theodore'as Gadsdenas 20 (5/9 dvit., 3/3 trit., 6 atk. kam., 6 kld.), Gustas Kučinskas 13 (3/5 trit.), Mantvydas Žukauskas 12 (2/7 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Jorellas Ty Saterfieldas 10 (2/7 trit.), Žygimantas Skučas 8 (4/5 dvit., 6 atk. kam.), Gabrielis Quillanas 7 (5 atk. kam., 4 rez. perd., 3 blok.).
„Olimpas“: Arnas Vaištaras 16 (6/11 dvit.), Thomasas Milesas 15 (4/5 dvit., 2/5 trit.), Tadas Budrys 13 (5/7 dvit., 9 atk. kam.), Colinas Golsonas (4 kld.) ir Christopheris Tsamasas po 7.
