Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Šulskis išplėšė pergalę NKL

2025-10-23 20:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 20:15

Karštoje Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kaktomušoje Garliavoje – lemiamas baudas sumetusio Vytauto Šulskio ir Kauno rajono „Omegos-Tauro-LSU“ (5/2) triumfas. Giedriaus Kurtinaičio auklėtiniai namuose po atkaklios kovos 89:87 (23:26, 16:19, 26:19, 24:23) pranoko Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ (3/2) ekipą.

V.Šulskis išplėšė pergalę

Karštoje Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kaktomušoje Garliavoje – lemiamas baudas sumetusio Vytauto Šulskio ir Kauno rajono „Omegos-Tauro-LSU“ (5/2) triumfas. Giedriaus Kurtinaičio auklėtiniai namuose po atkaklios kovos 89:87 (23:26, 16:19, 26:19, 24:23) pranoko Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ (3/2) ekipą.

REKLAMA
0

Įpusėjus ketvirtajam kėliniui po Roberto Keliačiaus tritaškio „Omega“ pirmavo septyniais taškais, o likus trims minutėms šeimininkai turėjo dviejų taškų persvarą (82:80).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuomet Vasiliauskas pataikė tritaškį ir sumetė dvi baudas, „Sūduva-Mantinga“ atsakė keturiais taškais paeiliui, o prasidėjus priešpaskutinei minutei šeimininkai buvo priekyje trimis taškais (87:84)

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau Ignas Labutis įmetė vieną baudą, Domantas Vilys pridėjo dvi ir marijampoliečiai likus pusei minutės išlygino mačo rezultatą (87:87).

REKLAMA

Kitoje atakoje pražangą išprovokavo Vytautas Šulskis, kuris nuo baudų metimų linijos neklydo ir vėl sugrąžino pranašumą Kauno rajono ekipai (89:87).

„Sūduva-Mantinga“ turėjo progą išplėšti pergalę, tačiau D.Vilio tritaškis tikslus nebuvo.

Kauno r. komandai Šarūnas Vasiliauskas per 31 minutę pelnė 25 taškus (4/4 dvit., 2/7 trit., 11/12 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei surinko 31 naudingumo balą.

REKLAMA
REKLAMA

Rungtynių herojumi tapęs Šulskis per 27 minutes pelnė 13 taškų (3/7 dvit., 1/4 trit., 4/6 baud.) ir sučiupo 6 kamuolius.

Marijampolės ekipos gretose išsiskyrė Martynas Zigmantavičius, kurio sąskaitoje per 25 minutes buvo 10 taškų (2/2 trit., 4/6 baud.), 9 rezultatyvūs perdavimai bei 23 naudingumo balai.

Kauno r. ekipoje šiame susitikime nežaidė Tauris Aliukonis, o „Sudūva-Mantinga“ neturėjo Aurelijaus Pukelio ir Marijaus Užupio.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Likus trims minutėms iki pirmojo kėlinio pabaigos „Omega“ susikrovė dviženklį pranašumą (19:8), tačiau tuomet marijampoliečiai atsakė atkarpa 20:4 ir prasidėjus antrajam kėliniui pirmavo penkiais taškais (28:23).

Vėliau abi ekipos keitėsi sėkmingais epizodais ir į pertrauką šešių taškų pranašumą išsinešė „Sūduvos-Mantingos“ krepšininkai (45:39).

REKLAMA

Likus trims minutėms iki trečiojo kėlinio pabaigos „Sūduva-Mantinga“ pirmavo keturiais taškais (57:53), tačiau tuomet šeimininkai laimėjo spurtą 12:6 ir į lemiamą mačo atkarpą išsinešė taško pranašumą (65:64).

„Omega-Tauras-LSU“: Šarūnas Vasiliauskas 25 (4/4 dvit., 2/7 trit., 11/12 baud., 5 rez. perd., 31 naud.), Armandas Bancevičius (5/7 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam.) ir Vytautas Šulskis (3/7 dvit., 6 atk. kam.) po 13, Nathanas Delaney Robinsonas 12 (2/3 trit.).

REKLAMA

„Sūduva“: Ignas Labutis 21 (5/6 dvit., 2/4 trit., 5/6 baud., 5 atk. kam.), Domantas Vilys (5/10 dvit., 5 rez. perd.) ir Matas Jucikas (6/7 dvit.) po 13, Josefas Johnas Fahrenholtzas 12 (2/3 trit.), Martynas Zigmantavičius 10 (2/2 trit., 9 rez. perd.), Ernestas Jaškus 7 (5 atk. kam.).

Svarbiausiu metu atitrūkęs „Perlas Go“ laimėjo permainingą kovą prieš plungiškius

Naujame NKL sezone Vilkaviškio „Perlas Go“ (6/1) vis dar neklumpa namų tvirtovėje. Šarūno Zablockio vyrai savo aikštėje 78:71 (27:14, 12:26, 15:20, 24:11) po permainingos kovos išrašė trečiąją nesėkmę paeiliui Plungės „Olimpui“ (2/5).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lygos vicečempionai namuose laimėjo keturis iš keturių mačų.

Tvirtai susitikimą pradėję šeimininkai antrojo ketvirčio pradžioje atsiplėšė dvigubai – 32:16. Visgi iki ilgosios pertraukos sirenos svečiai sugebėjo ne tik grįžti, bet ir perversti rezultatą į savo pusę – 40:39.

Viskas tuo nesibaigė, kadangi „Olimpas“ trečiajame kėlinyje perėmė rungtynių vadžias ir spurtavo 24:6 atkarpa (52:43), o artėjant lemiamui ketvirčiui įgijo ir rekordinę persvarą – 60:47.

REKLAMA

Tačiau likus 6 žaidimo minutėms ir atsilikinėjant 6 taškais (62:68), vilkaviškiečiai atsibudo ir pradėjo taisyti situaciją. Theodore'o Gadsdeno 5 taškų paeiliui pakylėti šeimininkai per 3 minutes surinko 10 taškų be atsako (72:68).

Thomasas Milesas atsakė tritaškiu ir nubraukė plungiškių deficitą iki minimalaus (71:72), bet „Perlas Go“ kapitonas Mantvydas Žukauskas smeigė tolimą metimą, realizavo abi baudas ir įtvirtino vicečempionų triumfą – 78:71.

REKLAMA

Nugalėtojams Gadsdenas per 29,5 minutės įmetė 20 taškų (5/9 dvit., 3/3 trit., 1/2 baud.), atkovojo 6 ir nugvelbė kamuolį, 6 kartus suklydo bei sugeneravo 19 naudingumo balų.

Geriausią mačą sužaidęs Gustas Kučinskas surinko 13 taškų (2/3 dvit., 3/5 trit.), 2 sučiuptus ir 2 perimtus kamuolius, 2 klaidas ir 12 efektyvumo balų.

Plungiškių ekipoje arti dvigubo dublio buvo Tadas Budrys, kurio sąskaitoje per 32 minutes buvo 13 taškų (5/7 dvit., 1/3 trit.), 9 sugriebti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas bei 17 naudingumo balų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Svečiai šioje dvikovoje vertėsi be Roko Kreišmonto.

„Perlas Go“: Theodore'as Gadsdenas 20 (5/9 dvit., 3/3 trit., 6 atk. kam., 6 kld.), Gustas Kučinskas 13 (3/5 trit.), Mantvydas Žukauskas 12 (2/7 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Jorellas Ty Saterfieldas 10 (2/7 trit.), Žygimantas Skučas 8 (4/5 dvit., 6 atk. kam.), Gabrielis Quillanas 7 (5 atk. kam., 4 rez. perd., 3 blok.).

Olimpas“: Arnas Vaištaras 16 (6/11 dvit.), Thomasas Milesas 15 (4/5 dvit., 2/5 trit.), Tadas Budrys 13 (5/7 dvit., 9 atk. kam.), Colinas Golsonas (4 kld.) ir Christopheris Tsamasas po 7.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų