Su Lietuvos rinktine sietas D`Angelo Russellas pakeitė klubą NBA lygoje

Primename, kad lapkričio pabaigoje D. Russellas pareiškė norą žaisti Lietuvos rinktinėje.

Šiuo sandoriu baigiasi audringa antroji D.Russello karjeros dalis „Lakers“ gretose, kurią lydėjo nuolatinės mainų kalbos, o komanda nesugebėjo pakartoti 2023 m. Vakarų konferencijos finalo sėkmės.

D.Russellas grįžta į Brukliną, kur 2019 m. tapo „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyviu ir pakeis Dennisą Schroderį, kuris buvo iškeistas į San Fransisko „Warriors“.

Tuo tarpu „Lakers“ turėdama D.Finney-Smithą ir kylantį talentą Maxą Christie, formuoja daug ilgesnę ir universalesnę perimetro žaidėjų grupę aplink LeBroną Jamesą ir Anthony Davisą – tai žymiai pagerins jų gynybinį ir puolimo arsenalą, palyginti su pastaraisiais sezonais.

D.Russellas praėjusią vasarą pasinaudojo 18,7 mln. dolerių galimybe pratęsti sutartį ir likti „Lakers“ komandoje. Po to, kai D.Russellas pasinaudojo šia galimybe, „The Athletic“ žurnalistas Jovan Buha pranešė, kad „Lakers“ tikisi būti „agresyviais“ ieškant mainų partnerių.

