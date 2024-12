Arvydas Sabonis švenčia 60-mečio jubiliejų: ko geriausiam visų laikų Lietuvos krepšininkui linki jo bendražygiai?

Žmogus, tapęs tikru Lietuvos ambasadoriumi, jubiliejinį gimtadienį sutinka savo pamėgtoje Ispanijoje.

„Jis niekada nesiekė to dėmesio, niekur nesiveržė, nelipo, savo dalykus darė patyliukais ir būdavo paskutinis, kuris išeidavo į viešumą“, – kalbėdamas apie A. Sabonio charakterį pastebi vienas artimiausių jo draugų, legendinis Lietuvos futbolininkas, olimpinis čempionas Arminas Narbekovas.

Naujienų portalas tv3.lt šio gražaus jubiliejaus proga pakalbino tris sporto pasaulio asmenybes, kurios turi artimą ryšį su A. Saboniu – ilgametį bendražygį krepšinio aikštėje Valdemarą Chomičių, artimą draugą Arminą Narbekovą ir Mindaugą Špoką, su kuriuo A. Saboniui teko dirbti Lietuvos krepšinio federacijoje (LKF).

A.Sabonis su Lietuvos rinktine 1992 ir 1996 m. laimėjo olimpinius bronzos medalius, o 1988 m. Seule tapo olimpiniu čempionu.

Tai – pasaulio čempionas, Europos vicečempionas, dukart geriausias Europos krepšininkas, legendinis Kauno „Žalgirio“, Lietuvos rinktinės ir Portlando „Trail Blazers“ vidurio puolėjas. Titulus, pasiekimus ir apdovanojimus galima vardinti dar labai ilgai.

Tačiau už visus komandinius ir asmeninius A. Sabonio pasiekimus yra didesnė pati Arvydo asmenybė. Tai – Lietuvos ir krepšinio ambasadorius visame pasaulyje.

Suvienijo meilė sportui

„Su Arvydu susipažinome devintajame dešimtmetyje, kai jie pas mus į Vilnių važiuodavo žiūrėti futbolo, o mes pas juos į Kauną – krepšinio. Iškart atradome bendrą kalbą. Labai smagu bendrauti su Arvydu iki šiol, nes tai – tikrai nuostabus ir šiltas žmogus“, – įspūdžiais apie A. Sabonį dalijasi tituluotasis Vilniaus „Žalgirio“ saugas A. Narbekovas.

Vienam geriausių visų laikų Lietuvos futbolininkui antrina ir skambių pergalių krepšinio aikštėje su A. Saboniu pasiekęs V. Chomičius.

„Krepšinis nėra tik žaidimas. Krepšinis auklėja ir jungia žmones. Kai žaidėme krepšinį, su Arvydu labai daug bendraudavome, spręsdavome problemas kartu. Daug žodžių galima pasakyti apie Arvydą, nes jis – labai geras draugas.

Daugelis apie Arvydą turi susidarę klaidingą nuomonę. Bendraudamas su žurnalistais jis gali atrodyti rimtas ar atšiaurus, nors dažniausiai būna labai linksmas. Jis žino labai daug anekdotų ir moka juos pasakoti, gerai žaidžia biliardą. Su juo būti vienoje kompanijoje – vienas malonumas“, – sakė V Chomičius.

Tuo metu M. Špokas A. Sabonį artimiau pažino šiam jau pabaigus krepšininko karjerą. 2013–2021 m. sporto vadybininkas dirbo LKF generaliniu sekretoriumi ir buvo dešinioji A. Sabonio ranka, kai šis ėjo LKF prezidento pareigas.

„Tai yra jungiantis, atviras ir patriotiškas žmogus. Tai geriausias pavyzdys, koks tik galėtų būti. Man Arvydas Sabonis, Lietuva ir krepšinis yra sinonimai. Jis yra etalonas ir pavyzdys mums visiems, kaip gyventi, dirbti, auginti vaikus ir taip toliau“, – pažymi M. Špokas.

„Darbas su juo man buvo kažkas tokio. Man per visą gyvenimą nei prieš tai, nei po to neteko patirti nieko panašaus. Kiekvienam linkėčiau tokio vadovo kaip Arvydas. Jis per gyvenimą yra sukaupęs tiek kompetencijos, kad darbas su Arvydu man buvo didžiausias gyvenimo universitetas“, – teigė M. Špokas.

Tuo metu A. Sabonio bendraamžis A. Narbekovas atkreipė dėmesį į krepšininko įtaką Sąjūdžio laikais: „Kai griuvo Sovietų Sąjunga, kai „statėsi“ nepriklausoma Lietuva, viskas keitėsi, Arvydas buvo vienas pagrindinių žmonių, kuris pasauliui nurodė gaireles, kur yra ta Lietuva.“

Arvydas Sabonis – nepakeičiama kompanijos siela

Pasak Armino Narbekovo, A Sabonis myli ne tik krepšinį, bet ir savo draugus, su kuriais iki šiol smagiai leidžia laiką: „Jis labai myli ir gerbia savo geriausius draugus.

Kai susirenka kompanija, su juo būna labai smagu ir linksma. Jis, sakykime, yra būrio vadas (šypsosi). Jis yra labai paprastas žmogus. Jis gali viską sau leisti, bet niekada tuo nepiktnaudžiauja ir visada džiaugiasi žemiškais dalykais. Labai malonu pasidžiaugti tuo buvimu kartu. Pavyzdžiui, medžioklėje. Arvydas ilgą laiką buvo labai stiprus žvejys, medžiokle susidomėjo šiek tiek vėliau ir ji nugalėjo žvejybą (šypsosi).“

Savo ruožtu V. Chomičius pridėjo: „Lietuvą pasaulis dažnu atveju iki šiol atpažįsta per Arvydą. Jį tokiu charizmatišku daro visuma. Jam labai patinka į žaidimą įtraukti kitus, atlikti perdavimą. Jis visada sakydavo – visada žiūrėkite į kamuolį ir gausite kamuolį. Ir mes gaudavome tą kamuolį. Jis dažnai žaisdavo per skausmus, traumuotas ir tai yra pavyzdys visiems.“

A.Narbekovas, kalbėdamas apie savo kartos įpročius, pažymi sporto teikiamą naudą ir atkreipia dėmesį į šių laikų realijas.

„Kai buvome jauni, mes be sporto nelabai ką ir turėjome. Sportas buvo kryptis, kuri tave vesdavo į priekį. Tai darydavai su malonumu, nes mūsų laikais tų pasirinkimų daugiau nelabai ir būdavo. Aišku, būdavo sunku, bet kentėdavai ir eidavai. Dabar mes, kaip tauta, esame praradę tą jausmą. Kai sunku, turime peržengti tą ribą, o mes apsisukam ir nebedarome to, ką reikia“, – sakė jis.

Linki sveikatos ir džiugu akimirkų

Jeigu galvojate, kad A. Sabonio aistra sporte apsiriboja tik krepšiniu, skubame informuoti, kad geriausias visų laikų Lietuvos krepšininkas yra ir aistringas futbolo gerbėjas.

„Arvydas yra ilgą laiką prabuvęs Ispanijoje, kur matė labai daug gero futbolo. Jam patinka stadionai, kuriose nėra bėgimo takų. Būtent jie tarp futbolininkų ir sirgalių sukuria distanciją, o pagal Arvydo filosofiją, žiūrovai turi kvėpuoti žaidėjams į nugaras, tik tada yra veiksmas. Todėl labai džiaugiuosi, kad Arvydas atvažiavo į „Vilnius Football Academy“ stadiono atidarymą, savo buvimu pagerbė Darvydą Šerną ir kitus įkūrėjus“, – kalbėjo olimpinis čempionas A. Narbekovas.

Įdomu, kada A. Sabonis jaučiasi laimingiausias – žaisdamas krepšinį, būdamas draugų kompanijoje, o gal šeimos apsuptyje?

„Man atrodo, kad jis visada buvo laimingas. Rungtynių metu jis visada degdavo aistra, dabar turi gražią šeimą, augina anūkus ir jis, aš galvoju, jaučiasi tikrai laimingas“, – atsakymo bando ieškoti V. Chomičius.

Ko būtų galima palinkėti viską gyvenime jau turinčiam ir pasiekusiam Arvydui Saboniui?

„Kol judi, kol sveikas, tol viskas tvarkoje. Arvydas visą laiką sako, kad geriau jau nebus, žiūrėkime, kad tik blogiau nebūtų. Tai – auksiniai žodžiai. Kol gali susitikti, pabendrauti, tol viskas puiku!“, – apibendrino A. Narbekovas.

„Tik vieno dalyko – sveikatos. Tik gerų emocijų ir sveikatos“, – įsitikinęs M. Špokas.

„Kad krepšinis klestėtų, kad Arvydas būtų sveikas ir toliau būtų mūsų krepšinio ambasadoriumi. Kad visi mylėtume krepšinį taip, kaip myli Sabas“, – linkėjo V. Chomičius.

Jis taip pat atskleidė, kad gruodžio 20 d. Kaune organizuojamas visuotinis visų laikų žalgiriečių susitikimas. Tą dieną „Žalgiris“ namuose žais Eurolygos rungtynes su Vilerbano ASVEL klubu.

„Gruodžio 20 d. eisime į „Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje. Ten renkasi žalgiriečiai, galbūt bus ir Arvydas? Manau, bus gera šventė“, pozityviai užbaigė V. Chomičius.