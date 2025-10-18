Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Starto penkete rungtynes pradėjęs J.Valančiūnas pralaimėjo čempionų tvirtovėje

2025-10-18 08:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 08:19

Jono Valančiūno atsotvaujama Denverio „Nuggets“ (3/2) pasiruošimą Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui užbaigė pralaimėjimu išvykoje Oklahomos „Thunder“ (4/2) – 91:94 (21:22, 38:24, 16:20, 16:28).

J.Valančiūnas rezultatyvumu neišsiskyrė (Scanpix nuotr.)

Jono Valančiūno atsotvaujama Denverio „Nuggets" (3/2) pasiruošimą Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui užbaigė pralaimėjimu išvykoje Oklahomos „Thunder" (4/2) – 91:94 (21:22, 38:24, 16:20, 16:28).

0

„Nuggets“ žaidė be Nikola Jokičiaus, o tai atvėrė JV vietą starto penkete. Uteniškis rungtynes pradėjo tritaškiu, bet vėliau aikštėje pernelyg neišsiskyrė, o po pertraukos jam dar ir buvo pradrėksta ranka.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš viso J.Valančiūnas aikštėje praleido 21 minutę ir per ją surinko 5 taškus (1/3 dvit., 1/2 trit.), 5 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus ir sykį suklydo.

Be pagrindinių žaidėjų žaidę „Nuggets“ NBA čempionų tvirtovėje ilgą laiką dominavo ir ketvirtame kėlinyje buvo įgiję 16 taškų pranašumą (85:69), bet „Thunder“ spurtavo 17:0 ir veržėsi į priekį – 86:85.

Galiausiai komandos iki paskutinių sekundžių žaidė lygiai, o tritaškį su finaline sirena pataikė Ousmane'as Diengas.

Prancūzas būtent ir buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose su 17 taškų, Shai Gilgeousas-Alexanderis pridėjo 12.

„Nuggets“ 15 taškų pelnė Peytonas Watsonas, 14 surinko Julianas Strawtheras, 13 – Timas Hardaway.

