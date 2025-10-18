Starto penkete rungtynes pradėjęs J.Valančiūnas pralaimėjo čempionų tvirtovėje

„Nuggets“ žaidė be Nikola Jokičiaus, o tai atvėrė JV vietą starto penkete. Uteniškis rungtynes pradėjo tritaškiu, bet vėliau aikštėje pernelyg neišsiskyrė, o po pertraukos jam dar ir buvo pradrėksta ranka.
Iš viso J.Valančiūnas aikštėje praleido 21 minutę ir per ją surinko 5 taškus (1/3 dvit., 1/2 trit.), 5 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus ir sykį suklydo.
Big Val is OFFICIALLY a Nuggets center🩸 pic.twitter.com/QPypdu6suD— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) October 18, 2025
Be pagrindinių žaidėjų žaidę „Nuggets“ NBA čempionų tvirtovėje ilgą laiką dominavo ir ketvirtame kėlinyje buvo įgiję 16 taškų pranašumą (85:69), bet „Thunder“ spurtavo 17:0 ir veržėsi į priekį – 86:85.
Galiausiai komandos iki paskutinių sekundžių žaidė lygiai, o tritaškį su finaline sirena pataikė Ousmane'as Diengas.
THE BUZZER BEATER, GAME WINNING SHOT 🗣️ https://t.co/T23V1ke7qM pic.twitter.com/sIX7YGAdPg— OKC THUNDER (@okcthunder) October 18, 2025
Prancūzas būtent ir buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose su 17 taškų, Shai Gilgeousas-Alexanderis pridėjo 12.
„Nuggets“ 15 taškų pelnė Peytonas Watsonas, 14 surinko Julianas Strawtheras, 13 – Timas Hardaway.
