TV3 naujienos > Sportas

Verstappenas triumfavo JAV GP sprinto kvalifikacijoje, Hulkenbergas pateikė staigmeną

2025-10-18 01:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 01:22

Ostine (JAV) prasidėjo 19-asis „Formulės 1“ sezono etapas. Naktį iš penktadienio į šeštadienį Lietuvos laiku buvo surengta kvalifikacija sprinto lenktynėms.

Maxas Verstappenas | „Stop“ kadras

Ostine (JAV) prasidėjo 19-asis „Formulės 1“ sezono etapas. Naktį iš penktadienio į šeštadienį Lietuvos laiku buvo surengta kvalifikacija sprinto lenktynėms.

0

Kvalifikaciją laimėjo olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“), paskutiniu bandymu ratą įveikęs per 1 min. 32.143 sek. Olandas 0.071 sek. aplenkė britą Lando Norrisą („McLaren“) ir 0.380 sek. – kitą „McLaren“ pilotą australą Oscarą Piastri.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sensaciją pateikė vokietis Nico Hulkenbergas, iškovojęs 4-ą vietą („Sauber“, 1:32.645). Jis aplenkė net ir „Mercedes“ lyderį britą George‘ą Russellą (1:32.888).

Blankiai pasirodė „Ferrari“ komanda. Britas Lewisas Hamiltonas užėmė 8-ą vietą (1:33.035), o monakietis Charlesas Leclercas – 10-ą (1:33.104). Tiesa, Ch. Leclercas dar treniruotėje turėjo problemų su pavarų dėže, kas sugadino jam pasiruošimą kvalifikacijai.

Nesėkmė ištiko antrąjį „Red Bull“ pilotą japoną Yuki Tsunodą, kuris pateko į spūstį, nespėjo pradėti paskutinio bandymo pirmoje kvalifikacijos dalyje ir užėmė vos 18-ą vietą (1:35.259). Apskritai be laiko kvalifikacijoje liko brazilas Gabrielis Bortoleto („Sauber“). Jo rezultatas buvo ištrintas dėl išvažiavimo už trasos ribų, o kito bandymo metu brazilas pateko į spūstį.

Antroje kvalifikacijos dalyje iškrito italas Kimi Antonelli, užėmęs 11-ą vietą („Mercedes“, 1:34.018).

JAV GP sprinto kvalifikacijos rezultatai:

Po 18-os etapų čempionate pirmauja 336 taškus turintis O. Piastri. Jam priešintis bando L. Norrisas (314) ir M. Verstappenas (273). Konstruktorių taurę jau anksčiau užsitikrino „McLaren“ (650) komanda, o kova dėl antros vietos verda tarp „Mercedes“ (325), „Ferrari“ (298) bei „Red Bull“ (290).

Sprinto lenktynės prasidės šeštadienį 20 val. Lietuvos laiku, o kvalifikacija pagrindinėms lenktynėms vyks vidurnaktį. Sekmadienį lenktynės prasidės 22 val. Visą veiksmą iš Ostino tiesiogiai parodys „Go3“ televizija.

Pagrindines JAV GP etapo lenktynes pirmadienį nuo 21 val. bus galima žiūrėti per TV6 kanalą.

Pagrindines JAV GP etapo lenktynes pirmadienį nuo 21 val. bus galima žiūrėti per TV6 kanalą.

