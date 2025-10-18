Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Jarumbauskas iškovojo pergalę Adrijos lygoje

2025-10-18 00:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 00:14

Vienos „Vienna“ (2/1) su Simu Jarumbausku Adrijos lygoje namie 88:81 (19:24, 28:19, 20:24, 21:14) palaužė Belgrado „Mega“ (1/2) ekipą.

S.Jarumbauskas įmetė 10 taškų

Vienos „Vienna“ (2/1) su Simu Jarumbausku Adrijos lygoje namie 88:81 (19:24, 28:19, 20:24, 21:14) palaužė Belgrado „Mega“ (1/2) ekipą.

0

S.Jarumbauskas per 27 minutes pelnė 10 taškų (2/6 dvit., 0/2 trit., 6/8 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 perdavimus, 3 kartus klydo, gavo 3 blokus, provokavo 6 pražangas, 4 sykius prasižengė ir rinko 7 naudingumo balus.

Austrijos ekipai 20 taškų įmetė Gregoras Glasas, 22 taškus Belgrado komandai pelnė Savo Drezgičius (8 atk. kam.).

