Startas Europos taurėje: „Slask“ – „Neptūnas“ (GYVAI)

Šie svečiuose susitiks su Vroclavo „Slask“ komanda iš Lenkijos.
Abi ekipos varžysis A grupėje, kur dar kausis su Manresos „Baxi“, Jeruzalės „Hapoel“, Salonikų „Aris“, Liublianos „Cedevita Olimpija“, Venecijos „Umana Reyer“, Stambulo „Bahčešehir“, Klužo Napokos U-BT bei Hamburgo „Towers“ klubais.
Akistata tarp „Slask“ ir „Neptūno“ prasidės 20.00 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale „Sportas.lt“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!