Šokiruojantys vaizdai: rungtynių metu trenkęs žaibas pražudė futbolininką

Rungtynėse žaidė dvi vietinės Peru komandos „Juventud Bellavista“ ir „Familia Chocca“. Nors susitikimo metu kilo audra, mačas nebuvo sustabdytas iki paskutinės akimirkos. Kai tik arbitras paskelbė, jog rungtynės stabdomos, įvyko tragedija.

Į aikštę trenkė žaibas, o visas būrys futbolininkų vienu metu krito ant vejos be sąmonės.

Lightening Strike kills one & injures several other during Football Match in Peru



