Smūgis „Mavericks“: Kyrie Irvingo sezonas – baigtas

Traumą krepšininkas patyrė praėjusiame mače, kai pajautė kojos skausmus. Amerikietis dar stojo mesti dviejų baudų metimų, abu juos pataikė ir vėliau komandos draugų pagalba paliko aikštę.

Kaip praneša ESPN, po atliktų medicininių tyrimų paaiškėjo, kad trūko krepšininko kairiojo kelio kryžminiai raiščiai.

K. Irvingas šį sezoną per 50 mačų vidutiniškai pelnydavo 24,7 taško, atkovodavo 4,8 kamuolio, atlikdavo 4,6 rezultatyvaus perdavimo.

Dalaso klubas šiuo metu su 32 pergalėmis ir 30 nesėkmių užima dešimtą poziciją Vakarų konferencijoje bei kovoje dėl patekimo į atkrintamąsias varžybas.

