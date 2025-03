Irvingas sužavėjo „Mavericks“ sirgalius: traumuotą prie baudų metimo linijos atvedė Davisas

K. Irvingas susižeidė, kai po kontakto bandydamas prasiveržti link krepšio nepatogiai nusileido ant parketo.

Jis akivaizdžiai negalėjo pilnai remtis ant kairės kojos, tačiau liko aikštėje, kad mestų du baudų metimus, prieš išvykdamas į rūbinę su komandos personalo pagalba.

„Tai parodo, koks jis yra žmogus“, – po rungtynių sakė „Mavericks“ treneris Jasonas Kiddas ESPN žurnalistams. „Kyrie yra kietas vyrukas. Kai jį vedė nuo aikštės, paklausiau: „Kaip tu?“ Jis žinojo, kad jei paliks aikštę be baudų metimų, bus automatiškai išbrauktas iš rungtynių. Jis stojo prie linijos, pataikė baudas ir tik tada išėjo“.

Kyrie was crying as he shot his free throws. 🥹💔

