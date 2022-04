Skaudi netektis Ispanijoje: užgeso Lietuvos rinktinei 1992 m. talkinusio Javiero Imbrodos gyvybė

Šis ispanas turi gražių sąsajų ir su Lietuva. 1992 m. Barselonos olimpinių žaidynių metu ispanas darbavosi Lietuvos krepšinio rinktinės trenerių štabe ir padėjo Vladui Garastui bei lietuviams iškovoti vieną įsimintiniausių pergalių mūsų šaliai.

61-erių Imbroda 2017 metais susirgo sunkios formos prostatos vėžiu, bet dėl ligos iš aktyvaus visuomeninio gyvenimo nepasitraukė ir pastaruoju metu ėjo Andalūzijos regiono Švietimo ir Sporto ministro pareigas. Pernai ispanas buvo užsikrėtęs koronavirusu, tačiau tada po ligos pasveiko.

Savo trenerio karjeroje nuo 1995 iki 1999 metų specialistas dirbo Ispanijos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabe.

Ispanas 2001 m. buvo vyriausiuoju Ispanijos vyrų krepšinio rinktinės treneriu, su kuria Europos čempionate iškovojo bronzos medalį.

Vėliau jis pasinėrė į verslą, buvo dviejų įmonių vadovu.

Ispanijos ACB lygoje J. Imbroda treniravo Malagos, taip pat trumpai treniravo karališkąjį Madrido „Real“ klubą.

Šį sekmadienį visose ACB rungtynėse Anapilin iškeliavęs krepšinio strategas bus pagerbtas tylos minute.

Javier Imbroda was more than a great coach. In 1992 he was Garastas' assistant on Lithuania NT at the Olympics. He took the team to his town, Melilla, for a friendly game so the municipality could've helped giving them money for their dream.



Full story⬇️https://t.co/eK4qGxSrY1 pic.twitter.com/BLSvhh08wM