TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

Skandalas: savi sirgaliai apspjaudė ir sumušė Lietuvoje sužibusį puolėją

2025-12-02 12:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-02 12:37

Vilniaus „Riteriuose“ sužibęs, o dabar „Nice“ rungtyniaujantis Teremas Moffi ir jo komandos draugas Jeremie Boga buvo užpulti savo ekipos aršių aistruolių, kai komanda grįžo po 1:3 pralaimėjimo prieš „Lorient“.

Teremas Moffi (fkr.lt ir X nuotr.)

1

Apie 400 ultrų sekmadienio vakarą laukė grįžtančios komandos prie klubo treniruočių bazės, skelbia ESPN. Du vyrai įlipo į komandos autobusą, panašu, pasikalbėti su komandos nariais, tačiau vienas jų išėjo į lauką. Tuomet kilo smurto protrūkis.

Skelbiama, kad T. Moffi išleistas savaitei „atostogų“, kad atsigautų po išpuolio.

Buvęs „Riterių“ puolėjas ir J. Boga buvo mušami, spardomi, įžeidinėjami, ant jų spjaudyta.

Kitą dieną po incidento abu futbolininkai nuvyko į policijos komisariatą ir pateikė pareiškimus. Policija ESPN įvykio nekomentavo.

„Nice“ klubas paskelbė pranešimą: „Sekmadienį po rungtynių „Nice“ futbolininkai buvo pasitikti treniruočių bazėje. Klubas supranta sirgalių nusivylimą, kurį sukėlė prasti pasirodymai ir žaidimas, neatitinkantis lūkesčių.

Tačiau to, kas įvyko šio susibūrimo metu, pateisinti negalima. Buvo užpulti keli klubo nariai. „Nice“ juos visiškai palaiko ir griežčiausiai smerkia tokius veiksmus.“

Pralaimėjimas Bretanėje buvo šeštas iš eilės „Nice“ ekipai.

T. Moffi ir J. Boga patyrė daugiausia agresijos – sirgaliai juos kaltino neįdedant pakankamai pastangų. Šaltinių teigimu, T. Moffi buvo ne tik mušamas, bet ir tampomas už plaukų. Jam prireikė vartininko Yehvanno Dioufo pagalbos, kad galėtų ištrūkti iš minios ir saugiai patekti į klubo patalpas.

Sporto direktorių Florianą Maurice‘ą iki automobilio lydėjo apsaugos darbuotojai, nurodo ESPN. O štai treneris Franckas Haise‘as buvo sutiktas plojimais, ultros jam pasakė, kad jis turi jų palaikymą.

„Nice“ šiuo metu užima 10-ąją vietą „Ligue 1“ pirmenybėse ir savaitgalį priims „Angers“ komandą.

26-erių nigerietis Vilniuje žaidė 2019-siais, tačiau mūsų šalyje neužsibuvo. Jis pelnė net 20 įvarčių per sezoną ir buvo parduotas Belgijos klubui „Kortrijk“, iš jo kėlėsi į Prancūzijos aukščiausios lygos komandą „Lorient“, vėliau – į „Nice“. 

Nicos klubas už žaidėją 2023-siais sumokėjo 23 mln. eurų. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

