Sirgaliaus telefoną į tribūnas sviedusiam Jusufui Nurkičiui NBA skyrė solidžią baudą

Portlando „Trail Blazers“ aukštaūgis nubaustas, nes pasibaigus praėjusioms rungtynėms prieš Indianos „Pacers“ jis priėjo prie sirgaliaus, kažką pasakė ir numetė jo telefoną į tribūnas.

J.Nurkičius tose rungtynėse nežaidė dėl traumos ir savo pozicijos žiniasklaidai neišdėstė.

Šiame NBA sezone bosnis renka po 15 taškų ir atkovoja 11,1 kamuolio.

Nurkic stares down a fan and tosses his phone after the Blazers-Pacers game 😳



