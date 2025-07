Šiemet nė vieno ralio nelaimėjęs, bet klasėje pirmaujantis Buivydas nekantrauja grįžti į N5 automobilį

Įdomu tai, kad „Rally4 Trophy“ čempionate lyderiaujantis Irmanto ir Edvino Buivydų duetas šiemet nelaimėjo nė vieno iš trijų įvykusių sezono etapų. Duetas visus tris kartus pasirodymus baigė į viršų keldamas antrosios vietos taures. Tuo metu jų oponentų pozicijos nebuvo stabilios, tad skaičiuojant rezultatus po trijų etapų broliai Buivydai užtikrintai žengia pirmoje lentelės vietoje ir turi 77 taškus.

„Rokiškis visuomet yra vienas sunkiausių etapų čempionate. Šios varžybos yra tarsi išgyvenimo lenktynės. Svarbu čia pasiekti finišą. Dažniausiai po Rokiškio jau daugiau mažiau aiški ir sezono lentelė, tad jei pavyksta sėkmingai pabaigti Rokiškio ralį, didžioji dalis darbo jau yra nuveikta“, – sakė Irmantas Buivydas.

Antroje klasės vietoje rikiuojasi 69 taškus surinkęs Marko Buteikio ir Tito Čapkausko ekipažas, kurie du kartus laimėjo ir sykį varžybų nebaigė. Trečioje vietoje su 56 taškais klasifikuojamas dvi trečiąsias vietas bei vienerias nebaigtas lenktynes turintis Aro Kvedaro ir Karolio Gedgaudo ekipažas. Nuo jų vos tašku atsilieka vieną pirmą ir vieną ketvirtą poziciją turintis bei kartą lenktynių nebaigęs Klaudo Bučinsko ir Povilo Gutausko duetas.

Tiesa, ralio čempionate yra ir N-1 taisyklė, reiškianti, kad sezono gale vienas blogiausias kiekvieno ekipažo rezultatas bus nubrauktas ir galutinės pozicijos skaičiuojamos sumuojant penkių likusių etapų rezultatus.

Tai reiškia, kad Markas Buteikis, Aras Kvedaras ir Klaudas Bučinskas po vieną „gyvybę“ jau yra išnaudoję ir teisės nebaigti dar vieno etapo nebeturi. Kitu atveju jiems tektų pamiršti kovą dėl lyderių pozicijų ir nugalėtojų laukiančios 80 tūkst. eurų stipendijos. Tuo metu Irmanto ir Edvino Buivydų stabilus važiavimas jiems kol kas leidžia rizikuoti, nes varžybų nebaigimo atveju jie savo situacijos dar nesusikomplikuotų.

Visgi Irmantas Buivydas sako, kad jis ir toliau laikysis konservatyvios taktikos ir per galvą dėl pergalės nesivers. Kitas dalykas – sportininko visai nedžiugina jo vairuojamas automobilis. Pasak piloto, jo „Ford“ yra kiek lėtesnis nei oponentų technika. Be to, Irmantas Buivydas vis dar negali pamiršti prieš tai naudoto, visais ratais varomo „Ford Fiesta N5“ automobilio, su kuriuo lenktyniauti, kaip jis pats tvirtina, buvo nepalyginamai smagiau.

„Kadangi Ukmergėje mūsų laikai buvo visur prasti, ieškojome bėdos, kas čia negerai. Įtariame, kad problema mašinoje. Vešime automobilį ant stendo ir ieškosime, kodėl jis nevažiuoja taip, kaip varžovų automobiliai. Po stendo bus aišku, ar čia mašinoje bėda, ar manyje. Pažiūrėjus duomenis po Ukmergės pamačiau, kad kiekvienoje tiesiojoje mes pralaimime daug sekundžių. Pavyzdžiui buvo 600 metrų tiesioji, kurioje mes pralaimėjome šešias sekundes Klaudui Bučinskui. Nieko nesupratau, kodėl taip įvyko. Todėl šią savaitę ieškosime, kur slypi problema.

Šiaip šis sezonas man vienas iš liūdniausių, kokį esu važiavęs. Palyginus kaip lėkėme pernai su N5 ir kaip šiemet su šios klasės mašina, tai graudu. Šypsenos veide tikrai nėra lenktyniaujant su tokia technika kaip dabar. Atrodo, kad važiuojame greitai, bet pažiūrėjus į laikus supranti, kad čia labai prastai. Galvoju, kaip čia greičiau sugrįžti prie N5 automobilio“, – pasakojo Irmantas Buivydas.

„Rokiškio Grand Rally“ įvyks jau rugpjūčio 7-9 dienomis. Daugiau informacijos apie artėjančias varžybas galima rasti organizatorių „Facebook“ paskyroje bei ralio interneto svetainėje.