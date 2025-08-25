Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Šiaulius“ palikęs snaiperis žais Jonavoje

2025-08-25 09:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 09:45

Jonavos krepšinio klubas pasiekė susitarimą su šešis sezonus Šiauliuose praleidusiu gynėju Eimantu Stankevičiumi.

Eimantas Stankevičius | BNS nuotr.

Jonavos krepšinio klubas pasiekė susitarimą su šešis sezonus Šiauliuose praleidusiu gynėju Eimantu Stankevičiumi.

REKLAMA
0

27 metų 192 cm ūgio atakuojantis gynėjas 2024/2025 sezone Lietuvos krepšinio lygoje atstovaudamas „Šiaulių“ ekipą per 16 minučių įmesdavo po 6,6 taško, atkovodavo po 2,7 kamuolio, atlikdavo po 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 6,9 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jonavos komanda pastaraisiais sezonais niekada nenustojo stebinti. Esu pasiruošęs sunkiai dirbti, atiduoti visą save aikštelėje ir tikiuosi, kad pavyks pasiekti kažką panašaus kaip pernai metais. Tikiu, kad laukia puikus sezonas tiek man asmeniškai, tiek visai komandai.“ - po prisijungimo prie „Jonavos“ komandos kalbėjo Stankevičius

Su komandos naujoku pasirašyta vienų metų sutartis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų