S.Dončičiui užsiminus atimti iš J.Nebo pilietybę, išstojo M.Ražnatovičius

Serbas pažymėjo, kad 28-erių centras turi ir Nigerijos pilietybę, kuri Europos krepšinyje yra vertinama taip pat kaip šiuo atveju Slovėnijos, tad J.Nebo ją priėmė ne dėl naudos sau.
M.Ražnatovičius pridėjo, kad Milano „EA7 Emporio Armani“ centras Slovėnijos piliečiu tapo dėl noro varžytis aukščiausio lygio rinktinių krepšinyje ir būti šalia L.Dončičiaus. Jis ir šią vasarą norėjo prisijungti prie rinktinės, bet kelią užkirto klubas, kuris sprendimą motyvavo praėjusį sezoną J.Nebo persekiojusiomis traumomis.
Galiausiai, vienas ryškiausių Europos krepšinio agentų teigė, kad potencialus J.Nebo Slovėnijos pilietybės praradimas pasekmių žaidėjų neturėtų, skirtingai nei L.Dončičiaus vedamai rinktinei.
Šią vasarą Slovėnijos rinktinėje natūralizuoto žaidėjo vietą užima Alenas Omičius.
Slovėnai D grupėje kausis su Prancūzija, Lenkija, Izraeliu, Islandija ir Belgija.
