Šeškaus auklėtiniai iškovojo pirmąją klubo pergalę FIBA Europos taurėje

Po dviejų kėlinių Jonava pirmavo vieno taško persvara. Tada V.Šeškaus auklėtiniai dvikovą perlaužė trečiajame ketvirtyje, kuriame pelnė 15 taškų be atsako ir pabėgo į priekį. Įdomu tai, kad per visą trečiąjį ketvirtį „CBet“ pataikė 11 baudų metimų iš 16. Paskutiniame ketvirtyje skirtumas didėjo iki 21 taško. Per visą antrąją mačo pusę V.Šeškaus auklėtiniai įmetė 62 taškus. Jonava šiose rungtynėse pataikė net 13 tritaškių iš 26, taip pat realizavo 23 dvitaškius iš 35. „Karhu“ kitas rungtynes FIBA Europos taurėje išvykoje žais su Rostoko „Seawolves“ krepšininkais, o „CBet“ savo arenoje susitiks su „AEK Larnaca“ ekipa.

„Karhu“: Tahjus Eaddy 30 (4/6 dvit., 7/13 trit., 5 rez. perd.), Topias Palmi 24 (3/5 dvit., 6/12 trit.), Shawnas Hopkinsas (1/4 trit., 4 atk. kam.) ir Oliveris Kandenas (3/9 trit., 4 atk. kam.) po 9, Eemi Luukonenas (2/5 trit., 6 atk. kam.) ir Horace Spenceris (1/6 dvit., 8 atk. kam.) po 6, Courtney Fortsonas (5 rez. perd.) ir Eero Innamaa po 2.

„CBet“: Mike Lewis 22 (4/6 dvit., 4/4 trit.), Strahinja Micovičius 18 (5/6 dvit., 2/5 trit., 5 atk. kam.), Aleksandaras Marelja 16 (5/7 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Edvinas Šeškus 15 (3/6 dvit., 3/5 trit., 5 rez. perd.), Tauras Jogėla 10 (8 atk. kam.), Michaelas Hughesas (3/5 dvit., 4 atk. kam.) ir Lukas Kreišmontas po 8, Nojus Mineikis 7 (1/4 trit.).