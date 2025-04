Šešių nulių zona: skelbiama, kiek už gyvenimo kovą susižers Stanionis

E. Stanionio kovą naktį į sekmadienį stebėkite tiesiogiai per Go3!

Nėra jokių oficialių duomenų apie tai, kokie honorarai kovotojams numatyti kontraktuose. Visgi, „Sportskeeda“ portalas, remdamasis savo šaltiniais, tikina, kad boksininkai pasidalins apie 4,3 mln. JAV dolerių prizinį fondą.

Nors abu kovotojai yra pasaulio čempionai, tačiau „Sportskeeda“ teigia, kad didesnė honoraro dalis atiteks J. Ennisui, kuris Atlantik Sityje yra kur kas žinomesnis už E. Stanionį ir turėtų pritraukti daugiau fanų. „Sportskeeda“ prognozuoja, kad J. Enniso honoraras sieks 2,5 mln. JAV dolerių, o E. Stanionio – 1,8 mln. JAV dolerių.

E. Stanioniui tai turėtų būti pelningiausia karjeros kova. J. Ennisas didesnę sumą – 3,315 mln. JAV dolerių – gavo už kovą su Davidu Avanesijanu.

