Sudėtingoje situacijoje atsidūrę lietuviai žūtbūt turi nugalėti serbus, jeigu nori išsaugoti šansus patekti į pagrindinį turnyrą. Krepsinis.net kviečia pažvelgti į serbų žaidėjus iš arčiau.
Vienintelis sudėtyje esantis Eurolygos žaidėjas yra Nikola Džurišičius. 22 metų 204 cm ūgio atletas šiame sezone sužaidė vos 5 mačus ir per 11 minučių renka 3,2 taško bei 2,8 naudingumo balo.
2024 metų Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje N.Džurišičius buvo pakviestas 43 šaukimu, bet ant parketo pajėgiausioje pasaulio lygoje nepasirodė. „Langų“ rinktinėje N.Džurišičius yra svarbus žaidėjas – jis buvo sudėtyje liepos mėnesį atrankoje, kai serbai turėjo savo sudėtyje NBA žaidėjus, bet N.Džurišičius žaisdavo po 19 minučių, pelnydavo 10,5 taško, atkovodavo 3,5 kamuolio, atlikdavo 5,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo po 17 naudingumo balų. N.Džurišičius gali tiek pats rinkti taškus, tiek ir sukurti progas kitiems.
Pagrindinis įžaidėjas bus Aleksa Avramovičius. 32 metų 193 cm ūgio Stambulo „Bahčešehir“ atstovas pasižymi gera gynyba, bet tikrai turi ginklų ir puolant – šiame sezone Europos taurėje per 19 minučių įmeta po 10 taškų, atkovoja 2,1 kamuolio, atlieka 2,4 rezultatyvaus perdavimo bei renka 11,6 naudingumo balo. Kol kas šlubuoja jo pataikymas iš toli – 25,9 proc. (7/27).
Kauno „Žalgirio“ gerbėjai turi prisiminti praėjusį sezoną, kai N.Avramovičius tapo „X faktoriumi“ ir su 16 taškų bei 27 balais nukalė pergalę Dubajaus ekipai. Antrajame rate Kaune jis irgi buvo ryškus – 15 taškų ir 12 balų. Būtent pasirodymas prieš žalgiriečius A.Avramovičiaus buvo geriausias sezono mačas. „Langų“ rinktinėje A.Avramovičius itin svarbus puolime ir fiksuoja net 13 metimų vidurkį. Aktyvus jis bus ir prieš lietuvius.
Dar vienas gynėjas 26 metų 198 cm ūgio Stefanas Momirovas. Oldenburgo „EWE Baskets“ gretose žaidžiantis krepšininkas turi metiko reputaciją, tik šiame sezone jis prastai atakuoja – vos 24,4 proc. pataikymas iš trijų taškų zonos. S.Momirovas per 7 mačus Vokietijos lygoje išmetė 17 dvitaškių ir 41 tritaškį, o aikštelėje praleidžia net po 28 minutes, per kurias pelno po 8 taškus, sugriebia 3,3 kamuolio, atlieka 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir renka 4,6 naudingumo balo. S.Momirovas yra labai kovingas „gynyba ir tritaškis“ žaidėjas. Rinktinėje S.Momirovas irgi turi panašias funkcijas – atrankoje per 15 minučių įmeta 5,9 taško ir renka 4,9 balo, pataikęs 32 proc. tritaškių.
19 metų 185 cm ūgio Andrejus Lučičius žaidžia talentų kalvėje Belgrado „Mega Superbet“ komandoje. Vikrus gynėjas solidžiai rungtyniauja Adrijos lygoje – 14 taškų, 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir 11,8 naudingumo balo per 14 minučių. A.Lučičius labiau mėgsta rinkti taškus nei kurti progas kitiems. Aštrus ir greitas gynėjas pažeidžiamas gynyboje dėl savo liauno kūno. Jam taip pat tai gali būti debiutas rinktinėje, jeigu pasirodys aikštelėje.
32 metų 188 cm ūgio Jovanas Novakas gina Čačako „Borac“ garbę. Adrijos lygoje jis per 30 minučių pelno 8,6 taško, sugriebia 4,9 kamuolio, atlieka po 10 rezultatyvių perdavimų ir renka 16,4 naudingumo balo. Tikras aikštės generolas, kuris turėtų būti A.Avramovičiaus dubleris. Puolime gynėjas nėra labai agresyvus ir daugiau kuria kitiems nei pats imasi iniciatyvos. Atrankoje jis per 12 minučių pelno 2,2 taško, atlieka 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir renka 6,2 naudingumo balo.
27 metų 201 cm ūgio gynėjas Filipas Barna žaidžia Turkijoje kartu su Pauliumi Danusevičiumi Izmito „Korfez“ gretose. Šis žaidėjas mėgsta atakuoti iš toli, geba kurti komandos draugams. Aukštas gynėjas, kuris yra solidus gynyboje. „Languose“ kol kas jis pasireikšti gavo dvejose rungtynėse liepą po 3 minutes.
Gynėjo ir lengvojo krašto puolėjo pozicijose Lazaras Stefanovičius žaidžia Aleksandrovaco „Igokea“ klube. Šis žaidėjas nėra itin žinomas, bet gali tapti „X faktoriumi“. Adrijos lygoje L.Stefanovičius per 28 minutes renka 15,1 taško, 4,1 atkovoto kamuolio, 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir 15,3 naudingumo balo vidurkius. Čempionų lygoje jis irgi yra komandos vedlys – 18,5 taško, 4 atkovoto kamuoliai ir 19 naudingumo balų per 27 minutes.
Rinktinėje šioje atrankoje dar nežaidęs puolėjas jau traukia abiejų Eurolygos klubų iš Belgrado dėmesį. 24 metų 201 cm ūgio atletas tik antrąjį sezoną žaidžia po studijų NCAA, o 2018–2021 m. buvo „Partizan“ sistemoje. Lietuviams nepažįstamas krepšininkas, bet šiame sezone rungtyniauja itin solidžiai ir tikrai gali pridaryti nemažai problemų.
„Igokea“ turi antrą atstovą – Petarą Kovačevičių. 24 metų 203 cm ūgio sunkusis kraštas Adrijos lygoje per 21 minutę spėja įmesti 16 taškų, atkovoti 5,6 kamuolio ir surinkti po 18 balų. Tiesa, Čempionų lygoje per tokį patį žaidimo laiką jis gerokai kuklesnis – 5,3 taško, 5,3 sugriebto kamuolio ir 5,3 naudingumo balo. Rinktinėje atrankoje dar nėra žaidęs.
24 metų 206 cm ūgio Vojinas Medarevičius yra „Crvena Zvezda“ narys, bet žaidžia tik Adrijos lygoje. Sunkusis krašto puolėjas per 17 minučių pelno 7,1 taško, atkovoja 2,1 kamuolio ir renka 8,1 balo. „Languose“ į Pasaulio taurę jis dar nėra žaidęs ir vargu, ar vaidins svarbų vaidmenį, jeigu apskritai pasirodys ant parketo.
Priekinėje linijoje išsiskiria Dušanas Miletičius. 28 metų 214 cm ūgio Jeruzalės „Hapoel“ atstovas yra atkarpų žaidėjas – Europos taurėje rungtyniauja po 14 minučių, įmeta 7,1 taško, atkovoja 4,6 kamuolio ir renka 9,4 naudingumo balo. Aukštaūgis atakuoja ir iš toliau – meta po vieną tritaškį per mačą ir pataiko 28,6 proc. tikslumu. Tai nėra jo didžiausias ginklas, bet šiokią tokią grėsmę kelią. „Du prieš du“ stiliaus centras „lange“ kol kas sužaidęs vos 5 minutes liepos mėnesį.
Dar vienas aukštas centras – 26 metų 216 cm ūgio Balša Koprivica iš Burgoso „San Pablo“ klubo. Aukštaūgis irgi yra „du prieš du“ centras, o Europos taurėje renka po 6 taškus, 4 atkovotus kamuolius ir 8,7 naudingumo balo per 15 minučių. Rinktinėje jis per 14 minučių renka 4,5 taško ir 4,5 naudingumo balo.
Jeigu reikės kitokio „penkto numerio“, Dušanas Alimpijevičius turėjo rotacijoje Luką Mitrovičių. 33 metų 206 cm ūgio „Bahčešehir“ atstovas yra gynybinio vaidmens žaidėjas, kuris savo klube naudojamas susikeitimams. Europos taurėje jis pasireikšti gauna vos po 9 minutes (2,3 tšk., 1,8 atk. kam., 1,5 naud. bal.), bet L.Mitrovičiaus patirtis labai svarbi rinktinei – net devyni sezonai, praleisti Eurolygoje, tikrai svarbus bagažas. Rinktinėje „lange“ L.Mitrovičius yra labai pastebimas – 8 taškų ir 14,5 naudingumo balo vidurkiai. Būtent vasario „lange“ šis veteranas buvo pagrindinis priekinės linijos žaidėjas.
Alenas Smailagičius šiame sezone spindi FIBA Čempionų lygoje. Buvęs žalgirietis su Stambulo „Galatasaray“ apranga per 23 minutes pelno 14,3 taško, sugriebia po 4 kamuolius ir renka po 17 naudingumo balų. 26 metų 208 cm ūgio puolėjas geba žaisti tiek sunkiuoju kraštu, tiek centru, kur su juo galima taikyti susikeitimų gynybą bei išplėsti aikštelę, nes jis pataiko iš toli, ką šiame sezone daro net 54,5 proc. tikslumu – per ketverias rungtynes Čempionų lygoje pataikė 6 iš 11. A.Smailagičiui tai bus debiutas Pasaulio taurės atrankoje, bet iškart jam numatomas svarbus vaidmuo.
Paminėti reikia ir D.Alimpijevičių. Strategas treniruoja Stambulo „Bešiktaš“, kur kol kas komanda per 14 turų pasiekė 6 pergales. Specialistas dar praėjusį savaitgalį ant menčių paguldė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahče“. D.Alimpijevičius yra gerame ritme, rungtynės keičia rungtynes ir įtampa patiriama kasdien. Lietuvos rinktinės pusėje Dainius Adomaitis komandai nevadovavo jau daugiau nei pusmetį – gegužės 8 dieną jis baigė sezoną Japonijoje. Strategas sėmėsi patirties įvairiose stažuotėse, pasisėmė naujų idėjų ir turėjo gerokai daugiau laiko pasiruošti „langui“ nei jo oponentas iš Serbijos. Reikia tikėtis, kad tai taps pranašumu, nes ne kartą tiek pats D.Adomaitis, tiek Kazys Maksvytis yra sakę, jog treniruoti rinktinę ir klubą yra itin sudėtinga.
Apibendrinus galima pasakyti, kad turi kelis pavojingus gynėjus kaip A.Avramovičius ar L.Stefanovičius, N.Džurišičius pasitarnaus daugiau „trečio numerio“ pozicijoje, priekinėje linijoje A.Smailagičius, D.Miletičius ir B.Koprivica pagrindiniai žaidėjai, taip pat L.Mitrovičius gali būti pastebimas, ypatingai gynyboje, o S.Momirovas gali prišaudyti tritaškių.
Lietuvos rinktinės ir Serbijos susitikimas prasidės ketvirtadienį 18.30 val.
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