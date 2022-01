Sensacinga Juodkalnijos rankininkų pergalė, rusai tapo grupės nugalėtojais

Šeštadienį sensaciją pateikę ir norvegus nugalėję rusai pirmadienį įtikinamai – 36:27 (19:9) – pranoko Slovakijos rinktinę. Rusai rungtynių likimą praktiškai išsprendė pirmajame kėlinyje, nes labai greitai susikrovė dviženklę persvarą (17:7). Po pertraukos rusų persvara išaugo net iki 14 įvarčių (24:10), o slovakams beliko guostis tuo, kad iki mačo pabaigos jie šiek tiek sušvelnino deficitą ir bent jau nebuvo sutriuškinti.

Nugalėtojams 7 įvarčius pelnė Sergejus Kosorotovas, po 5 – Pavelas Andrejevas ir Nikita Kamenevas. Slovakų gretose išsiskyrė Jakubas Prokopas (8 įvarčiai) bei Tomašas Urbanas (7).

Rusija (6 tšk.) užėmė pirmą vietą grupėje ir į antrąjį etapą žengs su 2 įskaitiniais taškais. Slovakija turi 2 tšk., bet dėl prasto įvarčių santykio jau prarado viltis žengti į kitą etapą. Dėl antrosios vietos grupėje pirmadienį vakare kovos norvegai (2 tšk.) ir lietuviai (0 tšk.). Norvegų užduotis labai paprasta. Juos tenkina pergalė, lygiosios ir net pralaimėjimas iki 7 įvarčių skirtumu. Lietuvius išgelbėtų tik stebuklas – pergalė bent 8 įvarčių skirtumu.

E grupėje nugalėjo Ispanijos (6 tšk.) rinktinė, pirmadienį 28:24 (12:14) įveikusi bosnius (0 tšk.). A grupės trileryje Juodkalnija (4 tšk.) 33:32 (16:19) išplėšė pergalę prieš 2020 m. Europos čempionato pusfinalio dalyvę Slovėniją (2 tšk.) ir išsiuntė ją namo. Slovėnai lemiamu metu nerealizavo net dviejų 7 m baudinių. C grupėje Kroatija (4 tšk.) 38:25 (18:13) nepaliko vilčių Ukrainai (0 tšk.).

