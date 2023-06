Sabonio klubas pratęsė kontraktą su vienu esminių komandos žaidėjų

Puolėjas prie „Kings“ komandos prisijungė 2019 metais ir tada sudarė ketverių metų 85 mln. JAV dolerių sutartį.

Praėjusiame sezone amerikietis aikštėje pasirodė visose 82 reguliariojo sezono rungtynėse.

31 metų 203 cm ūgio atletas praėjusiame sezone NBA per 32 minutes vidutiniškai rinkdavo 14,7 taško, atkovodavo 4,4 kamuolio ir atlikdavo 1,5 rezultatyvaus perdavimo.

ESPN story on Harrison Barnes landing a new three-year, $54M extension with the Kings: https://t.co/GSKB9FquT1