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Sabalenka patyrė košmarišką pralaimėjimą – varžovė laimėjo net 11 geimų iš eilės

2026-11-12 12:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-12 12:49
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Antroji pasaulio raketė Aryna Sabalenka (WTA-2) išlieka nusiteikusi optimistiškai ir tikisi patekti į WTA finalinio turnyro pusfinalį, nors trečiadienį patyrė skaudų pralaimėjimą 19-metei Mirrai Andrejevai (WTA-3).

Aryna Sabalenka | Scanpix nuotr.

Antroji pasaulio raketė Aryna Sabalenka (WTA-2) išlieka nusiteikusi optimistiškai ir tikisi patekti į WTA finalinio turnyro pusfinalį, nors trečiadienį patyrė skaudų pralaimėjimą 19-metei Mirrai Andrejevai (WTA-3).

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Baltarusė grupės etapo mače 4:6, 0:6 nusileido „Roland Garros“ nugalėtojai iš Rusijos. Dar pirmajame sete A. Sabalenka pirmavo 4:1, tačiau nesugebėjo išlaikyti persvaros ir leido varžovei perimti iniciatyvą. M. Andrejeva laimėjo net 11 geimų iš eilės ir 45 iš 55 taškų, užtikrintai užbaigė susitikimą ir garantavo sau pirmąją vietą antrojoje grupėje.

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„Ji tikrai žaidė puikų tenisą. Gerai bent tai, kad vis dar turiu galimybę patekti į pusfinalį. Blogoji pusė ta, kad man prireiks šiek tiek laiko atsigauti po to, kai pralaimėjau net nežinau kiek geimų iš eilės“, – po mačo kalbėjo A. Sabalenka.

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28-erių tenisininkė mačą pradėjo sėkmingai ir ketvirtajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją, tačiau vėliau M. Andrejeva pakeitė susitikimo eigą ir sėkmingai naudojosi baltarusės klaidomis.

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„Su ja nėra lengva žaisti ant jokios dangos. Ne tik Indian Velse. Ji puikiai juda aikštėje“, – varžovę gyrė A. Sabalenka.

Nepaisant nesėkmės, baltarusė tikina neprarandanti motyvacijos. Paskutiniame grupės mače jos laukia akistata su Elina Svitolina (WTA-6), kuri taip pat išsaugojo viltis žengti į pusfinalį. Ukrainietė trečiadienį 3:6, 6:2, 6:2 įveikė Karoliną Muchovą (WTA-7).

„Nors šiandien viskas susiklostė ne taip, kaip norėjau, vis dar esu labai motyvuota“, – pabrėžė A. Sabalenka.

Į pusfinalį pateks po 2 geriausias abiejų grupių tenisininkes.

Bendrą turnyro Indian Velse (JAV) prizų fondą sudaro 10 mln. JAV dolerių.

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