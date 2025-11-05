„Ryto“ dominavimas po krepšiu ir Hardingo sprogimas atvedė į triuškinamą pergalę

Sostinės ekipa savo arenoje 114:90 (31:23, 28:22, 33:21, 22:24) nušlavė Heidelbergo „MLP Academics“ (1/3).
„Rytas“ rungtynes pradėjo klaidų serija, bet Gyčio Radzevičiaus tritaškis ir Jerricko Hardingo penki taškai paeiliui padėjo truktelėti į priekį – 16:12. Ignas Sargiūnas dvitaškiu su pražanga sukūrė dviženklę persvarą (25:15), kurią dukart grąžino Kay’aus Bruhnke ir J.Hardingo tritaškiai, nors ketvirtį taškais su sirena užbaigė Michaelas Weathersas – 31:23.
„Rytas“ laikėsi dviženklės persvaros, K.Bruhnke dėjimu pataisė netikslų baudos metimą – 38:25. Marcelis Kessenas gintis bandė sėdėdamas ant žemės ir delnu pataikė A.Gudaičiui į veidą, bet po peržiūros išvengė nesportinės pražangos. Komandos ir toliau keitėsi rezultatyviomis atakomis, ketvirčiui įpusėjus „Rytas“ pirmavo 43:33. Du blokus per vieną ataką Jacobas Wiley vainikavo dvitaškiu greitoje atakoje – 46:36. Gytis Masiulis išprovokavo nesportinę Dušano Neškovičiaus pražangą, o persvara iki ilgosios pertraukos ūgtelėjo – 59:45.
Trankiai po ilgosios pertraukos grįžęs „Rytas“ pabėgo dar toliau – J.Wiley sukrovė net 22 taškų pranašumą (68:46). Persvarą dar labiau sutvirtino G.Masiulio tritaškis – 76:51. Ketvirtį individualiu šou uždarė J.Hardingas, pasiekęs 30 taškų ribą – 92:66.
Šimtąjį „Ryto“ tašką dar likus žaisti septynias minutes pelnė A.Gudaitis, o per likusį laiką komandos tiesiog tvarkė formalumus.
Kovą dėl kamuolių vilniečiai laimėjo net 47:19. Pirmąjį tarpusavio mačą „MLP Academics“ namie laimėjo 92:83, bet šis mačas „Rytui“ buvo rezultatyviausias nuo persikėlimo į FIBA Čempionų lygą.
Įspūdingai driokstelėjo J.Hardingas – 22 minutės, 30 taškų (6/8 dvitaškių, 5/6 tritaškių, 3/4 baudų metimų), atkovotas, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, pražanga bei 26 naudingumo balai.
Heidelbergo ekipa atvyko nukraujavusi – 33 taškus pirmajame mače suvertė D.J.Horne’as, dėl nykščio traumos praleidęs atsakomąjį mačą. Svečiai neturėjo ir rankos lūžį patyrusio Paulo Zipserio.
A grupėje dėl vieno kelialapio į kitą etapą bei dviejų vietų įkrintamosiose taip pat varžosi Patrų „Promitheas“ (2/1) bei Varšuvos „Legia“ (1/2). Grupės kovas „Rytas“ baigs išvykos mačais prieš šias ekipas.
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 30 (5/6 tritaškių), Artūras Gudaitis 15 (9 atk. kam.), Kay'us Bruhnke 14 (6 atk. kam., 3/6 tritaškių), Gytis Masiulis 11 (4 atk. kam.), Jacobas Wiley 10 (5/6 dvitaškių), Gytis Radzevičius (9 atk. kam.) ir Ignas Sargiūnas po 9, Simonas Lukošius 8, Jordanas Walkeris 6 (7 rez. perd., 5 klaidos).
„MLP Academics“: Michaelas Weathersas 32 (6/9 dvitaškių, 4 per. kam., 4 rez. perd.), Kevinas McClainas 14 (5 rez. perd., 4/7 dvitaškių), Samuellas Williamsonas 12 (4 rez. perd.), Marcusas Weathersas 11 (7 atk. kam.), Mateo Seričius 10, Marcelis Kessenas 9 (4 rez. perd.).
