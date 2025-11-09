 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Rytas“ neturėjo problemų su Jonavos ekipa

2025-11-09 16:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 16:20

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, lengvą pergalę įsirašė Vilniaus „Rytas“ (6/2), kuris namie 104:72 (28:21, 36:25, 20:16, 20:10) sutriuškino „Jonavą“ (1/7).

Vilniečiai žaidžia namie (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, lengvą pergalę įsirašė Vilniaus „Rytas“ (6/2), kuris namie 104:72 (28:21, 36:25, 20:16, 20:10) sutriuškino „Jonavą“ (1/7).

REKLAMA
0

Jonaviečiai rungtynes pradėjo keturiais taškais, o Džiugo Slavinsko tritaškis skirtumą didino – 9:4. Matas Repšys irgi ėmė šaudyti iš toli, tačiau Simas Lukošius rezultatą persvėrė – 13:12. Tritaškiais „Jonava“ laikėsi šalia varžovų (20:19), tačiau Jerrickas Hardingas ir Ignas Sargiūnas padėjo „Rytui“ atitrūkti – 28:21.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Artūras Gudaitis pelnė taškus su pražanga, o dar keturi baudų metimai skirtumą augino iki dviženklio – 35:23. J.Walkeris pataikė iš toli ir tęsė vilniečių spurtą, o „Jonava“ netrukus tapo triuškinama – 47:25. „Rytas“ dominavo ir nors puolimą jonaviečiai atgaivino, po pirmosios mačo dalies šeimininkai buvo priekyje 64:46.

REKLAMA
REKLAMA

Po pertraukos tolimais metimais jonaviečiai ėmė kilti į kovą – 52:64. Tiesa, Ignas Sargiūnas bei J.Walkeris turėjo atsaką, o padėtį „Rytas“ stabilizavo – 76:55. Vilniečiai neleido oponentams priartėti (79:57), o Modesto Babraičio bei J.Henry taškai menkai gelbėjo jonaviečius – 62:84.

REKLAMA

Paskutinis kėlinys buvo formalumas, nes „Rytas“ laikė kontrolę savo rankose ir laimėjo lengvai. 100-ąjį tašką pelnė K.Bruhnke.

„Rytas“: Jordanas Walkeris 27 (6/10 trit., 30 n.b.), Ignas Sargiūnas ir Artūras Gudaitis (10 atk. kam., 30 n.b.) – po 15, Simonas Lukošius 10, Gytis Radzevičius ir Kay‘us Bruhnke – po 9.

„Jonava“: Džiugas Slavinskas 17, Hilmaras Henningssonas 14, Matas Repšys ir Modestas Babraitis – po 11, Benjaminas Krikke‘as 7.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų