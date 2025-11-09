„Rytas“ neturėjo problemų su Jonavos ekipa

Jonaviečiai rungtynes pradėjo keturiais taškais, o Džiugo Slavinsko tritaškis skirtumą didino – 9:4. Matas Repšys irgi ėmė šaudyti iš toli, tačiau Simas Lukošius rezultatą persvėrė – 13:12. Tritaškiais „Jonava“ laikėsi šalia varžovų (20:19), tačiau Jerrickas Hardingas ir Ignas Sargiūnas padėjo „Rytui“ atitrūkti – 28:21.
Artūras Gudaitis pelnė taškus su pražanga, o dar keturi baudų metimai skirtumą augino iki dviženklio – 35:23. J.Walkeris pataikė iš toli ir tęsė vilniečių spurtą, o „Jonava“ netrukus tapo triuškinama – 47:25. „Rytas“ dominavo ir nors puolimą jonaviečiai atgaivino, po pirmosios mačo dalies šeimininkai buvo priekyje 64:46.
Po pertraukos tolimais metimais jonaviečiai ėmė kilti į kovą – 52:64. Tiesa, Ignas Sargiūnas bei J.Walkeris turėjo atsaką, o padėtį „Rytas“ stabilizavo – 76:55. Vilniečiai neleido oponentams priartėti (79:57), o Modesto Babraičio bei J.Henry taškai menkai gelbėjo jonaviečius – 62:84.
Paskutinis kėlinys buvo formalumas, nes „Rytas“ laikė kontrolę savo rankose ir laimėjo lengvai. 100-ąjį tašką pelnė K.Bruhnke.
„Rytas“: Jordanas Walkeris 27 (6/10 trit., 30 n.b.), Ignas Sargiūnas ir Artūras Gudaitis (10 atk. kam., 30 n.b.) – po 15, Simonas Lukošius 10, Gytis Radzevičius ir Kay‘us Bruhnke – po 9.
„Jonava“: Džiugas Slavinskas 17, Hilmaras Henningssonas 14, Matas Repšys ir Modestas Babraitis – po 11, Benjaminas Krikke‘as 7.
