Rusę įveikusi Ukrainos teniso žvaigždė tęsia žygį „Roland Garros“ turnyre

Pirmojo seto pradžioje ukrainietė panaikino 2 geimų deficitą (0:2, 2:2), bet tada pralaimėjo atkarpą 0:4, nerealizuodama ir vieno turėto „break pointo“. Antrąjį setą E.Svitolina pradėjo fantastiškai – spurtavo 5:0 ir atlaikė vieną „break pointą“. Šeštajame geime ukrainietė pralaimėjo savo padavimų seriją, bet tai jai didesnių problemų nesukėlė. Trečiojo seto pradžioje „break pointus“ kūrėsi tik E.Svitolina.

Ji galėjo laimėti tris varžovės padavimų serijas, bet realizavo tik vieną iš savo galimybių. Šeštajame geime ukrainietė pralaimėjo savo padavimų seriją ir prarado pranašumą.

Seto pabaiga klostėsi dramatiškai – E.Svitolina devintajame geime laimėjo „break pointą“, bet dešimtajame geime savo padavimais nepajėgė įtvirtinti pergalės. Vienuoliktajame geime ukrainietė vėl realizavo „break pointą“.

Įtemptame dvyliktajame geime E.Svitolina buvo atsilikusi 30:40, bet išsigelbėjo ir trečiu bandymu realizavo „match pointą“. E.Svitolina po mačo tradiciškai nespaudė rankos rusei. Dalis sirgalių tai sutiko švilpimu. Tiesa, netrukus švilpimo sulaukė ir A.Blinkova, kurią sirgaliai tokiu būdu „palydėjo“ iš korto.

E.Svitolina Prancūzijoje įprastai sulaukia palaikymo, mat jos vyras – vienas didžiausių „Roland Garros“ fanų numylėtinių Gaelis Monfilsas. Jis penktadienį tribūnose palaikė žmoną.

With no French players left in singles, Elina Svitolina (Monfils), a former top 3, advances to the last 16 at #RolandGarros for the 5th time, beating Anna Blinkova 2-6, 6-2, 7-5.



Kasatkina next.



There was a ‘good match’ from Elina and some booing for the non handshake. pic.twitter.com/TnrT8hyAg1