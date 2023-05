Sensacija Paryžiuje – Berankio skriaudikas namo išsiuntė ir antrą pasaulio raketę

Pirmajame sete Th.Seybothas Wildas panaikino 2 geimų deficitą ir pratęsime neleido suabejoti savo pranašumu. Antrojo seto pratęsime brazilas pirmavo 6:4, bet nerealizavo dviejų „set pointų“ ir svarbiausiu momentu pralaimėjo 4 taškus paeiliui.

Trečiajame sete brazilas kartą panaikino 2 geimų deficitą (0:2, 2:2), bet antrą sykį to nepajėgė padaryti, nors šeštajame geime turėjo net 3 „break pointus“.

Brazilas po dviejų pralaimėtų setų nepalūžo. Ketvirtajame sete jis greitai atitrūko 3:0. Penktajame geime brazilas pralaimėjo savo padavimų seriją, bet oponentui neleido išlyginti rezultato, nes jau šeštajame geime realizavo „break pointą“.

Lemiamo seto metu Th.Seybothas Wildas du kartus nesėkmingai bandė atitrūkti (2:0, 2:2, 3:2, 3:3). Netrukus jis ir trečią kartą laimėjo varžovo padavimų seriją (4:3). Šį sykį oponentas neatsitiesė ir brazilas šventė skambią pergalę.

