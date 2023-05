„Giro d’Italia“ įveikęs Konovalovas: „Didžiausias siurprizas – mano mamos atvykimas“

Seulo olimpinių žaidynių dviračių plento grupinių lenktynių bronzos medalio laimėtojos Laimos Zilporytės ir žymaus dviračių sporto trenerio Valerijaus Konovalovo sūnus

sekmadienį su komandos draugais kopė ir ant prizininkų pakylos – Prancūzijos ekipa „Groupama – FDJ“ nugalėjo „Fair Play“ (kilnaus elgesio) klasifikacijoje. Už tai komandai atiteko 5000 eurų premija. „Groupama – FDJ“ negavo nė vieno baudos taško, nes ekipos dviratininkai ir personalas nė karto nenusižengė varžybų taisyklėms.

Lietuvio komandos draugas prancūzas Thibaut Pinot (Tibo Pino) galutinėje bendrojoje įskaitoje iškovojo penktą vietą. Jis nuo nugalėtojo atsiliko 5 min. 43 sek. T. Pinot iškovojo mėlynus marškinėlius. Jis nugalėjo kalnų dviratininkų klasifikacijoje. I. Konovalovas galutinėje bendrojoje įskaitoje užėmė 105-ą vietą.

REKLAMA

REKLAMA

„Labai smagu, labai geros emocijos. Dar smagiau, kad į Romą atvyko žmona Edita su sūnumis, o didžiausias siurprizas – mano mamos atvykimas. Labai smagiai praleidome vakarą su visa komanda. Beje, mano vaikinai Leonardas ir Sebastianas pabuvo tikromis žvaigždėmis: kartu lipome ant scenos per komandos pristatymą prieš paskutinį etapą ir per apdovanojimų ceremoniją, kai gavome „Fair Play“ prizą, – dalinosi įspūdžiais I. Konovalovas, kuris šį kartą padėjo ne savo komandos sprinteriui Arnaud Demare, o kalnų dviratininkui T. Pinot. – Pagrindiniai mūsų tikslai buvo kuo aukštesnė vieta bendrojoje įskaitoje, pergalė etape ir mėlyni marškinėliai, kurie įteikiami geriausiam kalnų dviratininkui. Penkta T. Pinot vieta bendrojoje įskaitoje – labai geras pasiekimas, etapo nepavyko laimėti, bet Tibo du kartus buvo antras, o mėlynus marškinėlius pavyko iškovoti. Esame patenkinti.“

REKLAMA

Lenktynes pirmą kartą laimėjo 33 metų slovėnas Primož Roglič („Jumbo - Visma“) – 85 val. 29 min. 2 sek. Jam atiteko 115 tūkst. eurų premija. Antras buvo britas Thomas Geraint („Ineos Grenadiers“, +14 sek.), trečias – portugalas Joao Almeida („UAE Team Emirates“, +1.15), o ketvirtas – italas Damiano Caruso („Bahrain - Victorious“, +4.40).

Lenktynes, kurių prizų fondą sudarė 1,5 mln. eurų, pradėjo 22 komandos, 176 dviratininkai iš 33 šalių. Finišą pasiekė 125 dviratininkai. Jie per daugiau nei tris savaites įveikė beveik 3500 km. Beje, finišavo 6 iš 8 „Groupama – FDJ“ ekipos dviratininkų.

REKLAMA

REKLAMA

I. Konovalovas vyriausių varžybų dalyvių sąraše buvo septintas. Ignatas „Giro d’Italia“ lenktynėse dalyvavo 2009-2011, 2016, 2019, 2020 ir 2022 metais. Ignatas „Grand Tour“ varžybose lenktyniavo jau 13-ą kartą. Lietuvis tris kartus dalyvavo „Tour de France“, du – „Vuelta a Espana“ lenktynėse.

I. Konovalovas į „Giro d’Italia“ karavaną įšoko vos ne paskutiniu momentu. „Neslėpsiu, kad buvau susinervinęs, kai įtraukė į komandos sudėtį šioms lenktynėms, nes tai įvyko paskutiniu momentu, – sakė milžinišką patirtį sukaupęs Lietuvos dviratininkas. – Aš nesu visą laiką gerą

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

sportinę formą turintis „superstaras“, o esu darbinis arklys – man reikia laiko viskam pasiruošti, reikia aukštikalnių. Apie dalyvavimą „Giro“ man pranešė likus iki starto dviem savaitėms. Be to, man šio sezono pradžios tvarkaraštis buvo labai įtemptas, jautėsi šeimos ir normalaus gyvenimo trūkumas. Ir tau dar pasako, kad vyksti į „Giro“…

Anot 16-ą sezoną profesionalų varžybose lenktyniaujančio I. Konovalovo, tai buvo blogiausias jo karjeroje Grand turas orų prasme. „Orai per šias „Giro d’Italia“ lenktynes buvo tragiški – lietus ir šaltis bene ne kiekvieną dieną. Niekam nelinkėčiau patirti tokio Grand turo, koks buvo šis. Tai – blogiausias pagal klimatines sąlygas turas mano karjeroje, o pora etapų patenka mano blogiausių dienų ant dviračio „Top 5“. Be to, jau pirmą dieną užpuolė lūpų pūslelinė, kuri praėjo po 10 dienų, bet tada prasidėjo kosulys, sloga. Sirguliavo praktiškai visų komandų dviratininkai – dar nesu matęs tiek pučiančių nosį ir kosėjančių viešbutyje ar starte. Buvo tikrai sungus „Giro“. Džiaugiuosi, kad paskutinę savaitę bent jau fiziškai jaučiausi gerai. Tiesa, nesidraskiau, o tik atlikau užduotis, kurios man buvo duotos. Viską vainikavo Romos etapas, kurį įveikti, buvo labai smagu.“

REKLAMA

„Giro d’Italia“ lenktynėse yra dalyvavę 10 Lietuvos dviratininkų. Po 3 kartus startavo Marius Sabaliauskas, Tomas Vaitkus ir Ramūnas Navardauskas. Etapą po sykį yra laimėję trys lietuviai: T. Vaitkus (2006 m.), I. Konovalovas (2009 m.) ir R. Navardauskas (2013 m.). Ramūnas 2012 metais po ketvirtojo ir penktojo etapų buvo varžybų lyderis. Rožinių „Giro” lyderio marškinėlių iki tol nebuvo vilkėjęs nė vienas Lietuvos dviratininkas.