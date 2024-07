Rungtynių pabaigoje užstrigę kroatai olimpinėje atrankoje nusileido Naujajai Zelandijai

Kroatijos rinktinė pirmą varžybų dieną 108:92 nugalėjo Slovėnijos rinktinę, tad žemiau antrosios vietos grupėje nukristi jau negali.

Šis kroatų pralaimėjimas itin situaciją sukomplikavo Slovėnijos rinktinei, kuri paskutinijame grupės mače zelandus turės nugalėti bent 10 taškų skirtumu.

Mačas prasidėjo rezultatyvia kova ir pirmajame kėlinyje kroatai jau buvo atitrūkę 6 taškais (18:12), tačiau po ketvirčio pirmavo tik minimaliai – 29:28. Antrojo kėlinio metu jau Naujosios Zelandijos rinktinė buvo atitrūkusi net 8 taškais (50:42), tačiau kroatai galingai finišavo ir dar iki pertraukos susigrąžino pranašumą – 60:55.

Po pertraukos kroatų persvara svyravo, tačiau likus dviems minutėms trečiajame kėlinyje zelandai priartėjo – 70:72. Po trijų kėlinių Kroatijos rinktinės pranašumas siekė 5 taškus – 79:74.

Jaleen Smith makes a TUFF lay-up to hit the 🚨 TISSOT Buzzer Beater 🚨 and extend Croatia's lead at the half 🇭🇷#FIBAOQT #BuzzerBeater pic.twitter.com/LohqQHdD4O