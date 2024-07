Eurolygos rekordininkas papildė Roko Giedraičio atstovaujamą komandą

Žaidėjo kontraktą išpirko Belgrado „Crvena Zvezda“, kurios garbę gina Rokas Giedraitis. Anksčiau serbų žiniasklaidoje buvo skelbtos ir konkrečios sandorio sumos – 400 tūkstančių eurų išpirka bei 2 metų 3 milijonų eurų kontraktas.

30 metų 191 cm ūgio gynėjas Eurolygoje per 30 minučių rinko 9,6 taško (29 procentai tritaškių), 4,4 atkovoto kamuolio, 7,3 rezultatyvaus perdavimo bei 14,9 naudingumo balo.

Vasarį jis sužaidė istorinį mačą prieš Vilerbano ASVEL, kai atliko trigubą dublį pagerindamas visų laikų Eurolygos rezultatyvių perdavimų rekordą – 36 minutės, 11 taškų, 11 atkovotų kamuolių, net 20 rezultatyvių perdavimų ir 42 naudingumo balai.

A HUGE Move for @kkcrvenazvezda ✍️



The Serbian powerhouse signs @CMMPatience 👀



Only the fourth player in history to register a triple-double, it's gonna be fun in Belgrade next season! #EveryGameMatters pic.twitter.com/RQgsDTGHrk

