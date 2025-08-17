Rubenas Amorimas po nesėkme pasibaigusios dvikovos su „Arsenal“: „Manchester United“ parodė, kad gali įveikti bet ką“

„Premier“ lygos sezono starte po rungtynių jis aiškiai pabrėžė pasitikėjimą savo ekipa.
„Šiandien įrodėme, kad galime laimėti bet kurias rungtynes „Premier“ lygoje. Ypač prieš tokią stiprią komandą kaip „Arsenal“. Šiandien buvome geresni.“
Londono ekipa triumfavo minimalia persvara – Riccardo Calafiori pelnė vienintelį įvartį pirmojo kėlinio pradžioje po kampinio, tačiau „United“ dominavo statistikoje: atliko 22 smūgius prieš „Arsenal“ devynis ir kontroliavo kamuolį 62% rungtynių laiko. Nauji puolėjai Matheusas Cunha ir Bryanas Mbeumo debiutavo aktyviai, sukūrė keletą pavojingų progų ir pademonstravo greitį bei kūrybiškumą puolime.
Po rungtynių R. Amorimas išskyrė agresyvų komandos spaudimą, gerą individualią kovą ir taktinę drausmę.
„Buvo daugiau drąsos, daugiau pasitikėjimo. Žaidėme geriau, sukūrėme daug progų. Jei taip žaisime toliau – laimėsime prieš bet ką šioje lygoje.“
Progą iškovoti pirmąją sezono pergalę „Manchester United“ turės po savaitės, rungtynėse su „Fulham“.
