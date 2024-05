Rolandas Šmitas kitą sezoną gali apsivilkti „Anadolu Efes“ marškinėlius

Ispanų žurnalistas Chema de Lucasas praneša, kad Rolandas Šmitas yra arti persikėlimo į „Anadolu Efes“ komandą, su kuria pasirašytų trejų metų sutartį.

Priduriama, kad turkų pasiūlymas nukonkuravo tiek Monako „AS Monaco“, tiek Valensijos „Valencia“ klubus.

Tiesa, latvis turi galiojančią sutartį su „Žalgiriu“, bet joje yra numatyta išpirka.

Perėjimas iš „Žalgirio“ į „Anadolu Efes“ toli gražu nebūtų pirmasis – primename, kad taip nutiko ir Vasilije Micičiaus bei Brocko Motumo atvejais.

28 metų 208 cm ūgio R. Šmitas Eurolygoje per 23 minutes įmesdavo 10,5 taško, atkovodavo 4,3 kamuolio, atlikdavo 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 10,5 naudingumo balo.

