Oficialiai pristatytas renginys „Olimpinė diena 2024”: šiemet sporto ir pramogų šventė bus išskirtinė

Masinis visos dienos renginys „Olimpinė diena 2024“ šiemet vyks birželio 8 dieną, Šiauliuose, prie Geležinės lapės skulptūros, Talkšos ežero pakrantėje. Iki renginio likus 30 dienų ir per Prancūziją pajudėjus olimpinei žaidynių ugniai, šventės organizatoriai Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Lietuvos olimpinis fondas ir Šiaulių miesto savivaldybė spaudos konferencijoje oficialiai pristatė šių metų Olimpinę dieną.

Gegužės 9 dieną būsimo renginio vietoje surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo olimpinė čempionė, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, olimpiečiai iš Šiaulių bėgikė Eglė Balčiūnaitė ir baidarininkas Edvinas Ramanauskas bei LTOK renginių vadovas Ignas Gibas.

Olimpinė diena Šiauliuose vyks antrą kartą. 2016 metais į šią šventę Saulės mieste susirinko tūkstančiai dalyvių.

„Kiekvieną kartą šventėje tikimės rekordo, tikimės, kad ir šiemet sulauksime rekordinio dalyvių skaičiaus – kelių dešimčių tūkstančių tų, kurie ateis pasportuoti, gerai praleisti laiką, galbūt susipažinti su naujomis veiklomis, atsives visą šeimą ir tikrai prižadam, kad visiems – ir mažam, ir dideliam, ir pagyvenusiam, ir stipresniam, ir silpnesniam, bus ką veikti. Ir už tai dar LTOK padovanos prizų. Visus kviečiame sudalyvauti!” – ragina D. Gudzinevičiūtė.

Šiaulių miesto merui A. Visockui aktyvios veiklos – arti širdies, todėl jis sako, kad be sporto jis neįsivaizduotų savo gyvenimo. „Manau, joks miestas ir jokia šalis neįsivaizduoja gyvenimo be sporto. Todėl vyksta olimpinės žaidynės, kuriose dalyvaus per 200 šalių, o tarp jų ir Lietuva. Lietuva pirmą kartą olimpiadoje dalyvavo prieš 100 metų ir tada dalyvavo du šiauliečiai dviratininkai Juozas Vilpišauskas ir Isakas Anolikas. Smagu, kad olimpinio judėjimo šimtmetis yra patikėtas Šiauliams, tai ačiū LTOK už tą pasitikėjimą. Būtinai verta visiems sudalyvauti”, – sako A. Visockas ir priduria, kad į šventę kviečia ne tik miestelėnus, bet ir svečius iš kitų miestų bei siūlo vieną iš priemonių iš didžiųjų miestų atvykti traukiniu.

Olimpinės dienos šventėje visuomet galima sutikti sporto žvaigždžių. Šių metų renginio ambasadoriai – olimpiečiai iš Šiaulių – bėgikė Eglė Balčiūnaitė ir baidarininkas Edvinas Ramanauskas.

Saulės mieste gyvenantis E. Ramanauskas Olimpinėje dienoje dalyvaus jau trečią kartą, tačiau prisipažįsta, kad šių metų renginys jam bus ypač svarbus, nes vyks ten, kur prasidėjo jo olimpinis kelias – prie Talkšos ežero. „Ko gero, šiame ežere aš praleidau savo pusę gyvenimo. Tai ypatinga vieta, gražiame mano gimtajame mieste Šiauliuose”, – spaudos konferencijoje kalbėjo baidarininkas.

Bėgikė E. Balčiūnaitė šiuo metu gyvena sostinėje, tačiau džiaugiasi, kad turės dar vieną rimtą progą atvažiuoti į gimtąjį kraštą, kur taip pat prasidėjo jos olimpinis kelias. „Aplink Talkšos ežerą turėjau labai daug treniruočių, visus kalniukus esu „išbėgiojusi”. Labai smagu, kad čia vėl bus ši ypatinga šventė, o šįkart dar ir prieš olimpines žaidynes”, – sakė bėgikė.

LTOK renginių projektų vadovas Ignas Gibas informuoja, kad ir šiemet renginyje bus galima išbandyti daugiau nei 100 įvairių sportinių ir pramoginių veiklų. „Retas kuris iš mūsų gali išvardyti 100 sporto šakų ir aktyvių fizinių veiklų, o Olimpinės dienos metu jas visas bus galima netgi išbandyti. Prisidėdamas prie kitų, visus labai kviečiu į šventę, nepaisant jūsų fizinio pasirinkimo, nes taip pat rasite ir tokias veiklas kaip kolekcionavimas, olimpinis švietimas ir daug kitų edukacinių, švietėjiškų veiklų”, – komentavo LTOK atstovas, kuris taip pat pasidžiaugė, kad šįkart bus įgyvendintas sumanymas pirmą kartą Olimpinės dienos metu surengti Baltijos šalių stipriausio ugniagesio gelbėtojo čempionatą, visuomet pritraukiantį tūkstančius smalsuolių.

„Laukia labai įdomus renginys, – yra įsitikinęs I. Gibas. – Jis prasidės penktadienį, birželio 7 dieną, ir baigsis šeštadienį – Olimpinės dienos metu. Taip pat, kaip visuomet, šventę vainikuos gražus koncertas, šiemet turėsime Donato Montvydo pasirodymą.”

Mažieji renginio dalyviai galės aktyviai ir linksmai leisti laiką specialiai jiems įrengtoje zonoje.

Jau dabar galima registruotis į nemokamus bėgimus – lietuvišką olimpinę mylią (1988 m) bei vaikams skirtą 600 m trasą. Šiuo metu taip pat vyksta registracija į 5 ir 10 km bėgimo varžybas.

Mėgstantys ilgus pasivaikščiojimus, kviečiami į „LTeam pėsčiųjų žygį“. Jau dabar registruojantis galima pasirinkti 6 arba 12 km maršrutą Šiaulių apylinkėmis. O dviračių entuziastams ruošiamas olimpinio judėjimo šimtmečiui dedikuotas 10 km važiavimas.

Šventės organizatoriai taip pat kviečia pažinti breiką – į olimpines žaidynes įtrauktą sporto šaką, kurios sportininkai pirmą kartą startuos Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Breiko turnyre dalyvauti kviečiami šokėjai bei žiūrovai, norintys išvysti intriguojančias ir įtraukiančias šokių kovas.