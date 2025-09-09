Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Roko Giedraičio nuostaba: gavo nesuvokiamą pražangą prieš graikų monstrą Antetokounmpo

2025-09-09 22:40
2025-09-09 22:40

Rygoje Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalyje su Graikija kovojanti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė turi bėdų stabdydami NBA superžvaigždę Giannį Antetokounmpo.

Rygoje Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalyje su Graikija kovojanti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė turi bėdų stabdydami NBA superžvaigždę Giannį Antetokounmpo.

4

Rungtynių metu pasitaikė ne viena abejotina pražanga, kai vos prisilietus prie pasaulinio lygio žvaigždės mačo arbitrai sušvilpė baudas, o po tokių epizodų ne sykį juokėsi ir Jonas Valančiūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar skaudžiau ketvirtajame ketvirtyje buvo nubaustas Rokas Giedraitis, kai nė rankomis nelietęs graiko buvo nubaustas asmenine pražanga, nors šio metimas buvo itin sudėtingas.

Po šio momento su arbitrais suskubo diskutuoti kone visi rinktinės žaidėjai, o R. Giedraitis rodė, kad pats graikas atkišo kojas.

Iš viso rungtynėse Giannis metė 12 baudų ir 7 iš jų pataikė. Graikas jau yra pelnęs 25 taškus.

Viskas arba nieko: Lietuva – Graikija
(84 nuotr.)
(84 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viskas arba nieko: Lietuva – Graikija

Lietuvai švilpukų gailėjo

Jei abejotinų sprendimų į graikų pusę netrūko, tai lemiamo ketvirčio pabaigoje J. Valančiūnui vienos atakos metu net du kartus buvo kepštelėta per rankas, tačiau pražanga G. Antetokounmpo nubaustas nebuvo.

Po šio netikslių metimų lietuvis dar ilgai rodė teisėjams pražangas ir grįždamas į gynybą skėsčiojo rankomis.

Rungtynėse graikai metė 28 baudas, lietuviai – 21.

JV epizodas:

Dvikovos epizodą žiūrėkite straipsnio viršuje.

