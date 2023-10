Rimtesnių komplikacijų dėl sustojusios širdies išvengęs Jameso sūnus sugrįš ant parketo

Po šio incidento buvo neaišku ar vieno garsiausių visų laikų krepšininkų sūnus galės sugrįžti į krepšinio aikštę. Tiesa, tuo metu jam buvo prognozuojamas aukštas šaukimas 2024-ųjų NBA naujokų biržoje.

Panašu, kad rimtesnių komplikacijų B. Jamesui išvengti pavyko ir jis artimiausiu metu sugrįš ant parketo. Perspektyvus žaidėjas jau ruošiasi artėjančiam universitetų NCAA čempionatui.

Antradienį krepšininko atstovaujama „USC Trojans“ ekipa pasidalino nuotraukomis, kurioje B. Jamesas buvo apsivilkęs ekipos marškinėlius.

