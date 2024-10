Ričardas Berankis susikaus su buvusia 10--aja pasaulio rakete: šis turnyras lietuviai yra istoriškai sėkmingiausias

Prancūzijoje šeštadienį ištraukti ATP „Challenger“ serijos „Open Saint-Brieuc Armor Agglomeration“ vyrų teniso turnyro burtai.

34-erių Ričardas Berankis (ATP-325) paskutinę akimirką išvengė žaidimo kvalifikacijoje ir iš atsarginių tenisininkų sąrašo gavo tiesioginį kelialapį į pagrindinį etapą. Deja, burtai lietuviui buvo negailestingi – R.Berankio lauks buvusi 10-oji pasaulio raketė ir pirmoji turnyro raketė 30-metis prancūzas Lucasas Pouille (ATP-125).

Beje, R.Berankis šiame turnyre gins pernai iškovotą titulą. Čia pat lietuvis triumfavo ir 2018 m. R.Berankiui tai yra sėkmingiausias ATP „Challenger“ turnyras karjeroje.

St. Brieuc update:

OUT: both SE spots

IN: Berankis, Tabur (ALTs)