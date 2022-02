Ričardas Berankis dramatiškoje kovoje įveikė buvusį Novako Džokovičiaus dvejetų partnerį

Pirmajame rate 31-erių lietuviui Ričardui Berankiui (ATP-98) rimtą iššūkį metė bendraamžis ispanas Carlosas Gomezas-Herrera (ATP-435). Nugalėtojui išaiškinti prireikė 2 valandų 20 minučių, o lietuvis galiausiai šventė pergalę rezultatu 6:3, 4:6, 7:5.

Jau pirmajame geime ispanas turėjo rimtų problemų savo padavimų metu. R. Berankis susikūrė penkis „break pointus“ ir galiausiai laimėjo varžovo padavimų seriją. C. Gomezas-Herrera, nieko nelaukdamas, atsitiesė ir antrajame geime realizavo „break pointą“. Visgi, tuo jis džiaugėsi neilgai – trečiajame geime lietuvis vėl laimėjo varžovo padavimų seriją. Vėliau R. Berankis ženkliai pagerino žaidimą savo padavimų metu ir šansų atsitiesti varžovui nebesuteikė, o devintajame geime dar „sausai“ laimėjo oponento padavimų seriją.

Antrajame sete abu tenisininkai švaistė „break pointus“ ir nepajėgė išsiveržti į priekį. Situacija pasikeitė devintajame geime, kai C. Gomezas-Herrera „sausai“ laimėjo lietuvio padavimų seriją. Ant prarajos ribos atsidūręs R. Berankis bandė gelbėtis, tačiau dešimtajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“ ir buvo priverstas žaisti trečiąjį setą.

Trečiąjį setą R. Berankis pradėjo labai užtikrintai (3:0), bet netrukus prisidarė problemų. Penktajame geime jis pralaimėjo savo padavimų seriją, šeštajame geime nerealizavo „break pointo“ ir išbarstė visą persvarą (3:3). C. Gomezas-Herrera vėliau stengėsi perkelti mačo baigtį į pratęsimą, tačiau R. Berankis jam neleido to padaryti. Dvyliktajame geime lietuvis atitrūko 40:15 ir varžovo padavimų metu realizavo „match pointą“.

C. Gomezas-Herrera per ilgą karjerą taip ir netapo elitiniu vienetų varžybų tenisininku. 2018 m. jis buvo pakilęs iki 268-os vietos ATP vienetų reitinge ir tai iki šiol liko jo karjeros viršūnė. 2018 m. C. Gomezas-Herrera vienintelį kartą žaidė ATP „Challenger“ turnyro finale, kurį pralaimėjo.

Titulus jis skindavo tik žemiausio rango – ITF – turnyruose. Tiesa, pernai C. Gomezas-Herrera išgarsėjo ATP 250 turnyre Ispanijoje. Dvejetų varžybose jis žaidė kartu su pačiu serbu Novaku Džokovičiumi. Jie nukeliavo iki finalo, kurį žaisti atsisakė dėl ispano patirtos čiurnos traumos.

R. Berankis gavo 10 ATP vienetų reitingo taškų ir 11,17 tūkst. JAV dolerių, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape susitiks su rusu Pavelu Kotovu (ATP-181), kuris 6:4, 7:5 įveikė baltarusį Jegorą Gerasimovą (ATP-124). Beje, rusas į turnyrą pateko tik po to, kai vietą atlaisvino suomis Emilis Ruusuvuori (ATP-71).

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Dubajuje prizų fondą sudaro beveik 2,795 mln. JAV dolerių. Čia žais ir pats N. Džokovičius, kuriam po visų skandalų tai bus pirmas metų turnyras.