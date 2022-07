Renaldo Šeinausko Palangoje laukia du išbandymai: vienas jų kvepia Gineso rekordu

Praėjusiais metais Palangoje susirinkusią publiką Renaldas Šeinauskas pribloškė ant dviejų šoninių BMW ratų įveikdamas 118,18 m distanciją. Šiemet Alytuje šį rekordą pilotas pagerino kone dvigubai – nuvažiavo 210,42 m. Prieš šių metų „Aurum 1006 km“ lenktynes rekordininko galvoje vėl kirbėjo mintis, kad reikia atlikti dar ką nors ekstremalaus ir užfiksuoti naują rekordą. Taip gimė idėja šių metų lenktynių metu atlikti triuką, kokio niekas apskritai dar nėra registravęs kaip rekordo net Gineso rekordų knygoje.

„Jau dabar galime atskleisti, koks tai bus rekordas. Renaldas paleis suktis automobilį aplink savo ašį, 360 laipsnių kampu. Tuomet užfiksuos jį sukimuisi, užlips ant stogo ir tikslas yra apsukti mažiausiai šešias simbolines „saulutes“, nevairuojant automobilio ir Renaldui tuo metu esant ant stogo. Pavykus pasiekti šį Lietuvos rekordą, pretenduosime ir į Gineso rekordą.“, – kalbėjo Renaldo Šeinausko žmona ir šio rekordo kuratorė Katažina Šeinauskienė.

REKLAMA

Rekordo Renaldas Šeinauskas „Aurum 1006 km“ lenktynių trasoje sieks penktadienį, 12 valandą. Tiesa, rekordo siekis nebus vienintelė Renaldo Šeinausko užduotis Palangoje. Su „RR Team by Finansinių Sprendimų Agentūra“ komandos nariais Aiste Antanaityte Matukaite, Dovydu Ketvirčiu bei Tadu Aganausku jis dalyvaus ir pagrindinėse „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynėse. Komanda sieks iškovoti pergalę savo klasėje BMW 325 CUP ir taip atsigriebti už praėjusius metus, kai ekipa liko per žingsnį nuo aukščiausio prizininkų pakylos laiptelio ir finišavo antra.

Kaip pasakoja pats Renaldas Šeinauskas, jo pasiruošimas šių metų lenktynėms prasidėjo dar žiemą.

REKLAMA

REKLAMA

„1006 km lenktynės visuomet reikalauja didelės ištvermės. Lenktynių metu automobilyje temperatūra siekia 60 ir daugiau laipsnių, lydosi net homologuoti, nedegūs batai, o be pirštinės net pavarų perjungimo svirties paimti būtų neįmanoma dėl aukštos temperatūros. Tai reikalauja didelės ištvermės ir gebėjimo išlaikyti koncentraciją tokiomis sąlygomis. Dėl šios priežasties praktiškai kiekvieną savaitę turėjome ilgas sesijas pirtyje, aukštose temperatūrose, taip bandydami organizmą pripratinti prie tokių iššūkių, kurie mūsų lauks Palangoje.

O būtent rekordo siekimui pasiruošimo metu skyrėme dėmesį patiems raumenims, balansavimo pratimams, nes automobilis bus judantis, niekas jo nevairuos ir jis suksis aplink savo ašį, o man teks laviruoti ant jo. Tam irgi reikėjo didžiulio pasiruošimo“, – sakė Renaldas Šeinauskas.

„RR Team by Finansinių Sprendimų Agentūra“ komandos BMW e90 lenktynėse bus pažymėtas aštuntuoju numeriu.