Rekordiniai metai Eurolygoje: „Žalgiris“ – lankomiausių arenų trejetuke

Vienerios rungtynės šį sezoną vidutiniškai į arenas pritraukė po 10 383 žiūrovus, o tai yra 18 proc. daugiau nei pernai, kuomet irgi buvo rekordiniai ir kovas stebėjo vidutiniškai po 8747 žiūrovus.

Vidutiniškai Eurolygos krepšinio rungtynes Kaune stebėdavo po 14,773 tūkst. žiūrovus. Tai yra net 96 proc. viso arenos užpildymo.

New attendance records this regular season 📈



🟠 More than 3 million fans have watched games live



🟠 Average attendance grew by 18% compared to previous season pic.twitter.com/shz7Ibat7s